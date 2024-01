Ambev vence edital e vai patrocinar Carnaval de SP mais uma vez

São Paulo

A Ambev venceu o edital e vai patrocinar o Carnaval de rua de São Paulo de 2024, assim como ocorreu em 2022 e 2023. A empresa venceu o pregão nesta terça (16) ao fazer um lance de R$ 26,6 milhões —R$ 1 milhão a mais do que foi investido pela empresa no ano passado.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirma que o pagamento será realizado em parcela única, no dia 23 de janeiro. Após esta etapa, os representantes da empresa vão se reunir com os representantes da Secretaria Municipal de Subprefeituras.

Pós-Carnaval de São Paulo com Daniela Mercury e seu Pipoca da Rainha, na rua da Consolação, em 2023 - Gabriel Cabral - 26.fev.2023/Folhapress

Ao todo, o Carnaval de São Paulo terá 637 desfiles oficiais de 579 blocos aprovados pela Comissão Especial de Organização do Carnaval de Rua 2024. Os festejos têm início no fim de semana anterior ao Carnaval oficial e acontecem também no fim de semana seguinte.

Nas últimas semanas, organizadores têm reclamado da demora para a definição do patrocínio da festa de rua e disseram que a lentidão atrapalha a organização dos blocos. As empresas interessadas em patrocinar os blocos individualmente dependem da divulgação da marca vencedora da licitação da gestão municipal para criar a estratégia.

Em carta aberta divulgada em dezembro, blocos afirmaram que é necessário antecipar as tratativasnos próximos anos e defenderam que as reuniões para o Carnaval de 2025 comecem em março de 2024, logo após as festas deste ano.

