Investigação da morte da ultramaratonista Camila Matte aponta para suicídio

São Paulo

A Polícia Civil afirma trabalhar com a hipótese de que a ultramaratonista Camila Matte, 44, encontrada morta na última terça (16), tenha cometido suicídio. A investigação encontrou imagens dela comprando álcool no dia em que desapareceu e também mensagens de despedida para o marido.

Matte desapareceu no domingo (14) e o corpo foi achado com queimaduras na área rural de Leme (a 188 km de São Paulo).

O avanço da investigação foi divulgado em entrevista coletiva nesta sexta-feira (19) pelo delegado João Pinheiro Neto, titular de Leme. De acordo com ele, as marcas de queimaduras estavam concentradas no rosto e no tórax da atleta, que não apresentava nenhum outro tipo de fratura, lesão ou trauma.

Camila comprando álcool - Reprodução/Polícia Civil

A partir da localização do corpo, a investigação tentou traçar os últimos passos da atleta. "Conseguimos imagens da Camila nesse estabelecimento comercial comprando álcool. Inclusive, ela chega sozinha, procura, não encontra. Pergunta para o atendente, o atendente indica onde fica, ela pega o frasco e, detalhadamente, lê para ver o tipo daquele álcool, depois compra e sai", disse o delegado.

Na sequência, ela aparece dirigindo sozinha em um posto de combustível na rodovia Anhanguera (SP-330)

Imagens da atleta dirigindo na rodovia Anhanguera (SP-330) - Reprodução/Polícia Civil

Segundo o delegado, o corpo foi localizado a menos de 200 metros de onde foi registrada a última imagem da vítima.

Além disso, a Polícia Civil encontrou no celular do marido uma mensagem de despedida que partiu do telefone dela. Não há indícios de fraude, segundo o delegado.

O investigador afirmou que o casal vivia uma crise no relacionamento e passava por acompanhamento psicológico.

Relembre o caso

A atleta estava desaparecida desde domingo (14). Uma publicação na página da corredora no Facebook informa que ela avisou naquela manhã que iria até a casa dos pais, na cidade de São Carlos, também no interior paulista.

Matte dirigia veículo Volkswagen Gol. O automóvel e outros pertences foram localizados próximo ao cadáver, em uma estrada de terra.

O corpo da ultramaratonista Camila Matte, de 44 anos, foi encontrado parcialmente queimado na tarde de terça-feira (16), na zona rural de Leme (SP) - Camila Matte no Instagram

O corpo de Matte tinha ferimentos provocados por queimaduras. Dois frascos de álcool foram aprendidos no local.

Nascida em Leme, ela praticava esportes desde criança. Em setembro do ano passado, correu 55 km da etapa de Paraty (RJ) do UTMB World Series.

A atleta já correu a Badwater 135 milhas, prova com aproximadamente 217 quilômetros na Califórnia.

Ela estava em preparação para disputar uma ultramaratona em Chamonix, na França, no próximo mês de agosto.

SUICÍDIO - ONDE BUSCAR AJUDA

A recomendação dos psiquiatras é que a pessoa busque qualquer serviço médico disponível

NPV (Núcleo de Prevenção à Violência)

Os NPVs são constituídos por ao menos quatro profissionais dentro das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e de outros equipamentos da rede municipal. Para acolher e resguardar as vítimas, os núcleos atuam em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Pronto-Socorro Psiquiátrico

Ideação suicida é emergência médica. Caso pense em tirar a própria vida, procure um hospital psiquiátrico e verifique se ele tem pronto-socorro. Na cidade de São Paulo, há opções como o Pronto Socorro Municipal Prof. João Catarin Mezomo, o Caism (Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental) e o Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya.

Mapa da Saúde Mental

O site, do Instituto Vita Alere, mapeia serviços públicos de saúde mental disponíveis em todo território nacional, além de serviços de acolhimento e atendimento gratuitos, além de ações voluntárias realizadas por ONGs e instituições filantrópicas, entre outros. Também oferece cartilhas com orientações em saúde mental.

CVV (Centro de Valorização da Vida)

Voluntários atendem ligações gratuitas 24 h por dia no número 188, por chat, via email ou diretamente em um posto de atendimento físico.