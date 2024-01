Juazeiro (BA)

Mesmo com o avanço da tecnologia, Maria Norma Colares de Serra trocava cartas. A poeta, que achava o termo "poetisa" diminutivo, brincava com as palavras e também se dedicava às artes visuais. Colhia folhas, palhas e outros materiais para suas obras.

"A gente dizia que estava trazendo lixo para casa, mas ela dizia que tudo poderia se transformar", lembra a filha Taua Colares, 44.

Maria Norma Colares de Serra (1948 - 2023) - Arquivo pessoal

A vida de artista trouxe dificuldade financeira, mas nunca dúvidas. A filha recorda um dia em que estava com fome e que a mãe foi a um restaurante. Ali fez um recital para passar o chapéu. "Eu aprendi com o tempo a respeitar suas escolhas."

Nascida em Fortaleza, em 1948, Maria Norma viu nos estudos o caminho para fugir dos padrões impostos às mulheres na época. Formou-se em ciências sociais na UFC (Universidade Federal do Ceará) e se especializou em desenvolvimento regional na UFPA (Universidade Federal do Pará).

Sua vida foi entre as artes e os movimentos sociais, paixões que a levaram para outras cidades, como Belém, Brasília, Manaus e Recife. "Mamãe era uma cigana, uma nômade por natureza", diz Taua.

Na capital federal, nasceu Taua, em 1979. Na do Amazonas, foi diretora de espaço cultural, professora universitária e estudou povos indígenas. Amiga do ambientalista Chico Mendes (1944-1988), fez trabalhos sociais em comunidades.

Foi em Manaus que conheceu o chileno Alberto Serra Gusmão. Exilado da ditadura de Pinochet, era outro nômade, poeta e professor. Casaram-se em 1987 e, no ano seguinte, nasceu Tamara, a filha mais nova. Ficaram juntos até 2003, quando ele morreu.

No Ceará, alfabetizou adultos em Maranguape, atuou no Conselho Cearense de Direitos da Mulher e no Grupo de Apoio à Prevenção à Aids. Esse envolvimento a fez entrar na política. Foi filiada ao PT, ao PC do B e apoiou o PSOL.

Norma tinha uma rotina saudável, fazia trilhas, parou de fumar e de comer carne. Mas, em 2022, após ir à emergência por dores provocadas por chikungunya, um raio-x identificou um nódulo no pulmão. Exames diagnosticaram câncer.

O tratamento reduziu o tumor em 70%, mas no último ano teve metástase e ficou acamada.

Amigos ajudaram a concluir seu livro, o "Pequeno Grande Livro de História da Palavra Havia". A autora se emocionou com o primeiro exemplar, mas não deu tempo de lançá-lo. Morreu em 18 de novembro, aos 75 anos, por insuficiência respiratória. As filhas buscam recursos para a publicação da obra.

Maria Norma não queria um velório comum, pediu uma festa com música, teatro, comida e bebida. Seu "festório" foi no jardim do Theatro José de Alencar, em sua cidade natal.

Seu corpo foi cremado, e as cinzas, jogadas nas dunas da praia. "Onde o rio encontra o mar", indicou. Seus pertences foram doados, como pediu.

Deixa as filhas Taua, 44, e Tamara, 34, e os netos Thayna, 28, Kleber, 21, Lucas, 16, Caio, 12, e Benjamin, 5.