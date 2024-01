PF prende mais um suspeito de participar do assassinato de Bruno e Dom

Brasília

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse nas redes sociais que a Polícia Federal prendeu mais uma pessoa envolvida no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

Segundo apurou a Folha, se trata de Jânio Freitas de Souza, conhecido por ser o informante e aliado do mandante dos homicídios Ruben Dario da Silva Villar, o Colômbia, suspeito de liderar uma organização criminosa de pesca ilegal na região.

Manifestação em homenagem a Dom Phillips e Bruno mortos em junho de 2022 no Vale do Javari, na Amazônia - Eduardo Anizelli/Folhapress

"Foi preso pela Polícia Federal mais um envolvido na organização criminosa que perpetrou os homicídios contra Bruno Pereira e Dom Phillips. Mais informações em breve", disse nas redes sociais.

Participaram do crime também Amarildo Oliveira, o Pelado; Oseney de Oliveira, o Dos Santos (irmão de Amarildo); e Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha.

Os dois foram assassinados em 5 de junho de 2022, numa emboscada quando retornavam pelo rio Itaquaí, na região da Terra Indígena Vale do Javari. O destino do indigenista e do jornalista era Atalaia do Norte (AM), cidade que fica na tríplice fronteira do Brasil com Colômbia e Peru.

O duplo assassinato foi cometido pelos pescadores ilegais, e motivado pela atuação de Bruno contra a pesca ilegal na terra indígena, conforme a denúncia do MPF.