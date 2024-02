Alicate, buraco em luminária e brecha em tapume: como presos fugiram em Mossoró, segundo apuração

Brasília

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, detalhou a dinâmica da fuga de dois detentos da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (15).

Ele disse em entrevista que houve uma série de falhas e erro no projeto de construção do presídio.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, durante entrevista coletiva para falar sobre as medidas tomadas pelo governo em relação à fuga de dois detentos de uma penitenciária Federal em Mossoró (RN) - Pedro Ladeira/Folhapress

Veja o que disse o ministro sobre o que aconteceu em Mossoró, segundo investigação.



Estado da apuração

"Não temos ainda todas as informações, inquérito policial está em andamento. Houve uma série de fatores que causou a fuga dos dois detentos. É como uma queda de avião, não tem uma causa só."

Quando a fuga ocorreu

"A fuga ocorreu numa terça-feira de Carnaval, então, as pessoas estavam mais relaxadas do que o normal."

Obra

"O presídio estava passando por uma reforma interna. Havia operários, ferramentas existiam lá dentro, infelizmente, não estavam devidamente acondicionadas, estavam espalhadas pelo presídio, ao alcance das pessoas que realizaram as fugas."

Falha em projeto

"Verificamos também que havia defeito também na construção do presídio. Houve uma fuga pela luminária da cela e, em vez de esta luminária estar protegida por concreto, estava apenas com alvenaria.

Quando os detentos saíram pela luminária, entraram no local que se faz a manutenção do presídio, onde estão as máquinas, tubulações. De lá, conseguiram atingir o teto e ali não tinha grade, não tinha nada de proteção. É um problema de projeto, quem fez o projeto deveria ter imaginado que a proteção deveria ser mais eficiente."

Ferramenta

"Quando os criminosos ultrapassaram esse local, encontraram as ferramentas e se depararam com um tapume de metal, que estava sendo protegendo a reforma. Este tapume pode ser facilmente ultrapassado, fizeram uma brecha, ultrapassaram e, com alicate, cortaram as grades que os separavam do mundo exterior.

Houve a utilização das ferramentas que estavam sendo usadas nas obras."

Falha no monitoramento

"É verdade que outro fator que contribuiu é que algumas câmeras não estavam funcionando adequadamente, assim como algumas lâmpadas não estavam."