CAC é rendido e tem fuzis, pistolas e 5.000 munições roubadas de casa na zona leste de SP

São Paulo

Um CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), de 37 anos, foi rendido por criminosos na porta de casa na Penha, zona leste de São Paulo, e teve seis fuzis, quatro pistolas, um revólver, e milhares de munições roubadas da residência, na noite desta quinta (15). A vítima ainda foi levada pelos criminosos no próprio veículo e liberada na região do bairro Guaianases.

De acordo com o boletim de ocorrência, o CAC, que afirmou ser supervisor de vendas de um estande de tiros em São Caetano do Sul, tirava o carro —uma Mercedes Benz A 200— da garagem quando homens armados o renderam e invadiram a residência.

Os criminosos, segundo o depoimento, viram que havia um fuzil dentro de uma mala de transporte. O CAC, então, afirmou ter sido obrigado a revelar que tinha mais armas em casa. A dupla levou quatro pistolas, sendo duas de calibre 9 mm e duas de calibre 45 mm, e um revólver calibre 38. Também foram roubados seis fuzis, sendo quatro de calibre 762 mm, e dois de calibre 556 mm.

Prédio do 31º DP, na Vila Carrão, na zona leste de São Paulo, onde o caso foi registrado - Robson Ventura - 9.set.2018/Folhapress

Além disso, também foram levados 5.740 munições de diversos calibres e seis lunetas telescópicas para fuzis. Todas a armas são de uso restrito.

A vítima disse ainda que os criminosos ficaram cerca de 15 minutos na residência e, em seguida, ele foi colocado com as mãos amarradas no banco traseiro de seu próprio veículo, que a dupla usou para fugir. Os criminosos teriam rodado por cerca de uma hora, antes de abandonar o carro com ele, na rua Raul Seixas, em Guaianases, também na zona leste.

O homem foi encontrado porque a namorada, ao chegar em casa, viu a porta aberta e acionou a Polícia Militar, que verificou imagens de câmeras de segurança da região, que captaram a ação dos criminosos, e o veículo tinha rastreador.

O casal mora na residência há apenas 15 dias.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso foi registrado como roubo no 31° DP (Vila Carrão).