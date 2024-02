Carteiro morre após ataque de abelhas em Bertioga, no litoral de SP

São Paulo

Um carteiro de 58 anos morreu após ser picado por um enxame de abelhas em Bertioga, no litoral paulista, na última quinta-feira (15). José Salomão do Santos trabalhava há 30 anos nos Correios e fazia uma entrega no centro da cidade quando foi atacado.

Ele tentou se abrigar no interior do veículo de trabalho, segundo com o sindicato da categoria, mas não conseguiu se proteger das ferroadas e precisou ser socorrido pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo.

Santos teve uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser levado a um hospital do município, mas não resistiu. Ele foi enterrado neste sábado no cemitério de Vicente de Carvalho, em Guarujá, cidade vizinha.

José Salomão dos Santos, 58, morreu em Bertioga após ataque de abelhas - Sintect Santos no Facebook

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a esposa da vítima registrou boletim de ocorrência no mesmo dia. O caso foi registrado como morte suspeita/acidental na delegacia de Bertioga.

O Sintect (Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares) de Santos lamentou o caso e se solidarizou com amigos e familiares de Santos.