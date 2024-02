Dados de prefeito de São Sebastião aparecem ligados a empresa de Renato Cariani

São Paulo

Nome e documentos do prefeito de São Sebastião, no litoral norte paulista, Felipe Augusto (PSDB), aparecem em investigação da Polícia Federal contra o influenciador digital Renato Cariani, 47. No último dia 16, a 3ª Vara Criminal de Diadema, na região metropolitana de São Paulo, aceitou denúncia do Ministério Público e tornou o influencer réu por suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de produtos químicos para a fabricação de drogas como cocaína e crack.

Felipe Augusto rechaçou qualquer envolvimento com o caso e disse não conhecer Cariani. Sua assessoria afirmou que ele foi vítima de golpe.

Prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB) - @prefeitofelipeaugusto no Instagram

Investigação da PF descobriu que os dados do prefeito foram utilizados para simular pagamentos à empresa Anidrol em 2015 e 2016 como se ele representasse uma farmacêutica multinacional, que estaria comprando produto químico.

Vídeo: Felipe Augusto afirma que não tem ligação com Renato Cariani

Em nota, a assessoria jurídica diz que Felipe Augusto está tomando providências para provar que não tem relação com o influenciador.

"Investigações da Polícia Federal (PF) apontam que o influenciador fitness, investigado por tráfico de drogas, fez aquisições no nome, no RG e no CPF de terceiros, sem o conhecimento dos mesmos, sendo uma das vítimas Felipe Augusto", traz trecho da nota.

A nota ainda relata que Felipe Augusto tomou conhecimento do crime ao ser intimado pelas autoridades que acompanham o tema para prestar depoimento.

Em vídeo enviado para a Folha, o prefeito afirmou que não conhece Cariani.

"Fui pesquisar na internet e vi que é uma figura que cultua o corpo, toma lá seus anabolizantes, fala de saúde, acabei não compreendendo muito bem essa defesa da saúde. Mas o fato é eu não tenho nenhuma relação, zero relação. Aliás aquisição de produtos para produção de entorpecentes eu quero distância, tô fora disso", disse.

Ele ressaltou que confia no trabalho da polícia e que está à disposição para esclarecer toda a situação.

A PF foi procurada, mas não se pronunciou sobre a investigação.

Questionado, Cariani enviou uma nota de sua defesa em que afirma ser inocente.

"Conforme já exposto em outras oportunidades, a empresa Anidrol, da qual Renato Cariani é sócio, foi vítima de um sofisticado esquema de desvio de produtos controlados, por meio do qual eram utilizados nomes de terceiros, como o do Sr. Felipe Augusto. A defesa vem demonstrando, por meio de documentos juntados aos autos do processo, que Renato Cariani é inocente das imputações que lhe foram feitas, e confia que a Justiça assim também reconhecerá", declarou.