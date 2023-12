Influenciador Renato Cariani é alvo de operação da PF contra produção de drogas

São Paulo

A Polícia Federal, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público e a Receita Federal fazem operação na manhã desta terça-feira (12) contra grupo suspeito de desviar 12 toneladas de produtos químicos para produção de 19 toneladas de cocaína e crack.

Mais de 70 policiais cumprem 18 mandados de busca e apreensão em endereços em São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

Um dos alvos é a empresa Anidrol Produtos para Laboratórios Ltda., em Diadema, da qual o influencer Renato Cariani é um dos sócios.

Policiais durante cumprimento de mandados na casa do influenciador Renato Cariani - Divulgação/PF

Segundo a PF, empresas licenciadas a vender produtos químicos em São Paulo emitiam notas fiscais falsas. Eles usavam laranjas para fazer depósitos em espécie, como se fossem funcionários de grandes multinacionais –as firmas eram vítimas que figuraram como compradoras.

Foram identificadas 60 transações dissimuladas vinculadas à atuação desta organização criminosa, totalizando, aproximadamente, 12 toneladas de produtos químicos (fenacetina, acetona, éter etílico, ácido clorídrico, manitol e acetato de etila), o que corresponde a mais de 19 toneladas de cocaína e crack prontas para consumo, segundo a PF.

A reportagem procurou Cariani via ligações no celular, mensagens na rede social e ligações na empresa, mas ninguém respondeu aos contatos.

Renato Cariani é atleta e empresário do ramo fitness. Químico de formação, ele é sócio do grupo Supley, que abriga as marcas Max Titanium (suplementos esportivos), Dr. Peanut (alimentos à base de amendoim) e Probiótica (suplementação e nutrição esportiva). Cariani também atua como influenciador fitness e de fisiculturismo. Com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, ele publica conteúdos diários sobre musculação, dieta e estilo de vida. Cariani também tem um projeto no Youtube no qual ajuda famosos a emagrecer e ganhar músculos. Entre as pessoas que já passaram pelo projeto estão os apresentadores Danilo Gentili, do SBT, Igor 3K, do Flow Podcast, e Sérgio Sacani, do canal Space Today.