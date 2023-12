Quem é Renato Cariani, influenciador alvo de operação da PF

São Paulo

Alvo de uma operação da Polícia Federal, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e da Receita Federal, o influenciador Renato Cariani tem 47 anos e é um dos sócios da Anidrol Produtos para Laboratórios, empresa suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de produtos químicos para fabricação de crack e cocaína.

Além da empresa química, o influenciador também é um dos donos do grupo Supley, que abriga as marcas Max Titanium (suplementos esportivos), Dr. Peanut (alimentos à base de amendoim) e Probiótica (suplementação e nutrição esportiva). As empresas, segundo ele, o permitiram acumular um patrimônio milionário, o qual ele exibe com orgulho nas redes sociais.

O influenciador Renato Cariani - renato_cariani no Instagram

Ao programa Primocast, o empresário falou que suas fontes de renda são a indústria, os patrocínios no fitness e três academias e que conseguiu seu primeiro R$ 1 milhão aos 27 anos. "Em 2000, eu saí [de uma pessoa] com um monte de cheque sem fundo para, em 2005, o primeiro milhão."

Seu lado mais conhecido não é o de empresário, mas sim o de influenciador. Com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, ele publica conteúdos diários sobre musculação, dieta e estilo de vida.

Cariani também tem um projeto no Youtube no qual ajuda famosos a emagrecer e ganhar músculos. Entre as pessoas que já passaram pelo projeto estão os apresentadores Danilo Gentili, do SBT, Igor 3K, do Flow Podcast, e Sérgio Sacani, do canal Space Today.

Em suas redes, ele também divulga e promove o fisiculturismo, destacando os atletas patrocinados pelas marcas Max Titanium e Probiótica. Entre eles, destaca-se o vice-campeão da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2023, Ramon Rocha Queiroz, conhecido como Ramon Dino.

Segundo o empresário declara nas redes sociais, sua motivação para entrar na vida fitness veio após sofrer bullying na época de escola. Ele era obeso e viu na musculação um caminho para se tornar mais saudável e forte. Na graduação, optou por três áreas distintas: química –em que ele atua com a empresa Anidrol–, educação física e administração.

Além do esporte e do estilo de vida, Cariani também publica momentos com a família nas redes sociais. Casado com a também influenciadora Tati Cariani, ele tem três filhos e um neto.

Procurado por telefone e mensagem para comentar a operação da Polícia Federal, o influenciador não respondeu.