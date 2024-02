Mulher morre após ser arrastada pela enxurrada em Aparecida (SP)

São Paulo

Uma mulher de 51 anos morreu arrastada pela enxurrada na tarde desta terça-feira (20) em Aparecida (a 180 km de São Paulo). Segundo a Defesa Civil estadual, choveu forte na cidade próxima ao Vale do Paraíba.

Conforme o órgão estadual, uma criança também foi levada pela força da água. O menino, de 11 anos, era neto da mulher.

Ruas alagadas em Aparecida (SP), nesta terça-feira (20); mulher, de 51 anos, morreu arrastada pela enxurrada - Reprodução/TV Vanguarda

Eles estavam na rua Padre Gebardo, no bairro Santa Rita, no momento da forte chuva.

As duas pessoas acabaram resgatadas e foram levadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa de Misericórdia de Aparecida, mas a mulher não resistiu e morreu. Ela teria sorrido uma parada cardiorrespiratória.

Em 24 horas o volume de chuva registrado na cidade foi de 77 mm, de acordo com a Defesa Civil.

Até às 21h30, quatro residências haviam sido vistoriadas e interditadas pela Defesa Civil municipal por causa da chuva.

Das quatro famílias moradoras nos imóveis, três foram encaminhadas para casa de parentes e uma, levada ao albergue municipal.

"Equipes permanecem em campo apoiando os munícipes afetados e contabilizando os prejuízos", afirma a Defesa Civil.

Os maiores acumulados de chuva nesta terça-feira no estado de São Paulo foram registrados no litoral.

Em São Sebastião, no litoral norte, houve o registro do acumulado de 117 mm de chuva em 12 horas.

A Defesa Civil de São Sebastião emitiu alertas de deslizamentos para celulares de moradores da região na tarde desta terça, quando foram registrados 54 mm de chuva em apenas uma hora na parte sul do município, onde estão as praias de Barra do Una, Juquehy, Barra do Sahy, Camburi, Boiçucanga e Maresias.

O volume de água também fez soar a sirene na Vila Sahy, epicentro da tragédia há um ano, quando 64 pessoas morreram por causa da chuva. O sinal é um alerta para que os moradores deixem suas casas e busquem local seguro, no caso, a escola municipal Henrique Tavares de Jesus com capacidade para abrigar 60 pessoas.

Na vizinha Caraguatatuba choveu 83 mm em 12 horas, e em Peruíbe, no litoral sul do estado, 81 mm.

Em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, a queda de muro na rua Santa Batistini atingiu dois veículos e derrubou um poste de iluminação interna. Não houve registro de vítimas.

A cidade de São Paulo foi colocada em estado de atenção para alagamentos por cerca de uma hora, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura.

O Corpo de Bombeiros disse ter recebido 28 chamados para queda de árvores na região metropolitana de São Paulo.