Quadra da Viradouro lota em festa de comemoração da vitória no Carnaval do Rio

A quadra da Unidos da Viradouro, em Niterói, região metropolitana, ficou lotada de foliões na festa de comemoração da vitória da escola. A agremiação do bairro do Barreto conquistou seu terceiro título no Carnaval carioca, nesta quarta-feira (14).

A última a desfilar no Grupo Especial, no domingo, a Viradouro fez um desfile tecnicamente perfeito ao levar para a Sapucaí o enredo "Arroboboi Dangbé", sobre o culto vodum às serpentes.

Casal de mestre sala e porta-bandeira comemoram vitória da Viradouro na quadra da escola, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro - Hermes de Paula/Agência O Globo

Sob os cuidados do carnavalesco Tarcísio Zanon, a escola mergulhou no cosmo do vodum, tradição religiosa da Costa Ocidental africana que tem suas raízes entre o povo Jeje e Uidá.

A festa na quadra da Viradouro começou antes mesmo do anúncio oficial da vitória. Com a leitura do penúltimo jurado do último quesito da apuração, fantasia, a escola de Niterói se consagrou campeã tendo uma diferença de 7 décimos em relação à vice, a Imperatriz Leopoldinense.

A Viradouro registrou o momento em que se tornou campeã em suas redes sociais.

A escola vitoriosa chegou a ser alvo de recursos das demais agremiações sob alegação de ter estourado o número limite de componentes na comissão de frente. Segundo o regulamento, o máximo de integrantes permitidos na ala é de 15 pessoas.

No início da apuração, o presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio), Jorge Perlingeiro, afirmou que a liga aceitaria os pedidos, mas só iria analisá-los na quinta-feira, durante a reunião com a direção das escolas que vão desfilar no próximo sábado (17).

Mesmo com uma possível penalidade, porém, o resultado de hoje não se altera, já que a Viradouro teve uma distância maior do que 5 décimos, que seriam tirados com a punição.

A rainha de bateria da Viradouro, Erika Januza, estava na quadra e foi às lágrimas ao saber da vitória de sua escola.

"A Viradouro é uma escola que luta, se dedica, ela é focada, tem uma gestão maravilhosa e uma comunidade apaixonada. É uma emoção muito grande na minha vida, eu estou muito feliz", disse Erika Januza à TV Globo.

Mostrando desde as épicas batalhas da Costa ocidental da África às sacerdotisas voduns, dinastia de mulheres escolhidas por Dangbé, a escola de Niterói conquista o 3º título e acalma os corações daqueles que esperavam a vitória desde o desfile de 2023, quando a agremiação conquistou o vice-campeonato.