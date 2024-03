Com 34,7°C, São Paulo bate recorde de março e tem dia mais quente do ano

São Paulo

Com 34,7°C, a cidade de São Paulo teve neste sábado (16) o dia mais quente do ano e a maior temperatura para o mês de março em ao menos 81 anos, desde que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) passou a fazer a estatística, em 1943.

A temperatura foi alcançada às 15h de sábado no mirante de Santana, na zona oeste, responsável pela medição oficial na capital paulista, mas só acabou aferida manualmente à noite pelo instituto.

À tarde, o Inmet havia dito que a temperatura máxima havia chegado a 33,9°C às 15h, mas com alerta de que o dado poderia mudar às 21h, quando seria realizada a verificação derradeira.

Multidão aproveita o domingo (17) de calor na piscina do Sesc Belenzinho, na zona leste de São Paulo - Cris Faga/Folhapress

A maior marca para um mês de março, de 34,3°C, havia sido registrada em 2012.

Essa mesma temperatura era o recorde do ano até agora, medida nas últimas quinta (14) e sexta (16), e nos dias 8 e 9 de janeiro.

Os 34,3ºC voltaram a se repetir às 15h deste domingo (17) na estação convencional do mirante de Santana —o dado pode ser corrigido à noite, como ocorreu na véspera.

Os termômetros devem continuar com marcas elevadas até sexta-feira (22) no município.

Na estação automática de Interlagos, que não é a padrão da cidade, o Inmet registrou 35,4ºC neste domingo.

Interior quente

O domingo foi quente em todo o estado de São Paulo. Em Iguape, no sudoeste paulista, a máxima registrada pelo Inmet foi de 37,2ºC, a maior entre todos os municípios de São Paulo.

No litoral, a estação meteorológica do instituto em Bertioga registrou 33ºC neste domingo, também às 15h.

Recorde no Rio

A cidade do Rio de Janeiro teve o segundo recorde consecutivo de sensação térmica neste fim de semana.



Como no sábado, o recorde foi verificado na estação meteorológica de Guaratiba, com 62,3°C.



No sábado, a sensação térmica do bairro na zona oeste da cidade havia batido 60,1°C, pouco acima do recorde anterior, de 59,7°C, de novembro de 2023.

Previsão de melhora

A alta temperatura às vésperas do fim do verão —o outono começa no inicio da madrugada da próxima quarta-feira (20)— ocorre por causa de uma onda de calor que atinge parte do país.

Segundo a Climatempo, a chegada de uma frente fria deve mudar o tempo, a partir do sul do país, já na quarta-feira. Na quinta (21), São Paulo e Rio devem ter fortes pancadas de chuva, inclusive, mas ainda com máxima prevista para 34°C, segundo o inmet, temperatura que deve cair a partir de sexta.

As altas temperaturas são geradas por uma massa de ar quente e seco instalada no Centro-Oeste, com deslocamento para o Sudeste, de acordo com a Climatempo.

Essa massa de ar quente impede o avanço de frentes frias que poderiam amenizar a temperatura, o que só deverá acontecer a partir da próxima segunda-feira (18), e mesmo assim, com pouco refresco —neste dia, a oscilação na capital paulista, por exemplo, deverá ficar entre 23°C e 31°C, mas com chuvas isoladas.

Pelas normas do instituto, para ser uma onda de calor, a temperatura precisa ficar 5°C acima da média por mais de três dias e em uma grande área.

Na quinta-feira, o Inmet chegou a emitir alerta vermelho de calor —o mais alto e que representa grande perigo para São Paulo e mais quatro estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Nos dias de calor intenso, as principais recomendações são de não realizar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre as 10h e as 16h; evitar aglomerações em ambientes fechados; usar soro fisiológico nos olhos e narinas e reforçar a hidratação.