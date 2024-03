Estradas de SP têm lentidão do interior à capital no retorno do feriado de Páscoa

São Paulo

O caminho do interior de São Paulo rumo à capital paulista apresentava pontos de lentidão e congestionamentos às 16h deste domingo (31), último dia do feriado prolongado de Páscoa. Acessos do litoral à cidade estavam livres.

Rodovia dos Imigrantes no acesso para a ligação com a Anchieta - Daniel Mobilia - 27.dez.2022/Folhapress

O sistema Raposo-Castello funciona com dois pontos de lentidão na rodovia Castello Branco, do km 65 ao km 56 e também do km 44 ao km 38, informa a concessionária ViaOeste.

Já na rodovia dos Bandeirantes, havia congestionamento entre o km 55 e o km 52 e do km 16 ao km 13, segundo a CCR AutoBAn, concessionária do sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Na ligação entre o Vale do Paraíba e a capital, a rodovia Presidente Dutra possuía pontos de lentidão em Taubaté, São José dos Campos e em Guarulhos.

A Rodovia Fernão Dias, em direção à capital, tinha fluxo intenso em Mairiporã, do km 54 ao km 64, diz a administradora Arteris.

Na Regis Bittencourt, havia fluxo intenso na pista sentido São Paulo, do km 285, em Itapecerica da Serra, ao km 279, em Embu das Artes.

Na principal ligação da Baixada Santista com a cidade de São Paulo, o sistema Anchieta-Imigrantes fluía normalmente, com exceção de um ponto. A rodovia dos Imigrantes apresentava congestionamento do km 60 ao 59 km por excesso de veículos.

Nas ligações entre o litoral norte paulista e a Grande São Paulo, apenas a rodovia Mogi-Bertioga tinha tráfego intenso, informa o DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo).