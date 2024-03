Jovem quilombola é morta na Bahia, e polícia apura suspeita de feminicídio

Brasília

A jovem quilombola Gleciene Jesus dos Santos, 19, foi assassinada na última terça-feira (12) no Quilombo Coqueiros, no município de Mirangaba, na Bahia. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido pelo namorado da vítima.

A Polícia Militar foi acionada por moradores da região, com a informação de que o corpo foi encontrado na comunidade, que fica na zona rural.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o corpo de Gleciene foi encontrado em via pública. Segundo familiares, a mulher estava com o companheiro bebendo em um estabelecimento comercial.

Manifestantes protestam contra violência ato em ato pelo Dia da Mulher - Bruno Santos - 8.mar.2024/Folhapress

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o crime no âmbito da lei Maria da Penha. As circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas pela Delegacia Territorial (DT/ Mirangaba) como feminicídio.

O corpo da jovem foi enterrado na quarta-feira (13) na comunidade.

A comunidade Coqueiros está localizada a 7 km da sede municipal de Mirangaba, município que pertence à microrregião de Jacobina. A cidade fica a cerca de 371 km da capital baiana, Salvador.

Desde 2006, a região é certificada pela Fundação Cultural Palmares.

Dentre as atividades locais, a comunidade realiza o projeto Grota Quilombola, de turismo étnico rural de base comunitária.

A Bahia é o estado com o maior número de quilombolas do Brasil. Segundo o Censo 2022 do IBGE, 3 de cada 10 quilombolas brasileiros moram na Bahia.

Cinco das dez cidades mais quilombolas estão na Bahia. Além de Senhor do Bonfim e Salvador, a lista inclui Campo Formoso (com 12.735 quilombolas), Feira de Santana (12.190) e Vitória da Conquista (12.057).