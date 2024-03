Mulher de 75 anos morre após enxurrada invadir casa na zona leste de SP

São Paulo

Uma mulher de 75 morreu na noite deste domingo (17), na zona leste de São Paulo, após enxurrada invadir a casa dela durante a forte chuva que atingiu a região. Além dela, um homem foi arrastado pelas águas e está desaparecido.

A zona leste e parte do ABC foram as principais regiões atingidas pelo temporal de domingo, quando a cidade registrou o dia mais quente do ano, com 34,7ºC.

A casa de Valdete Borges de Oliveira foi invadida pela enxurrada no início na noite. Ela estava sozinha na residência, na rua Doutor José Guilherme Eiras, na região de São Miguel Paulista. A correnteza arrastou geladeira, armários e cadeiras dentro do imóvel, segundo a família.

Valdete Borges de Oliveira, 75, que morreu após enxurrada invadir a casa em que morava na zona leste de SP - Reprodução/TV Globo

Vizinhos ainda tentaram salvá-la. Eles arrombaram o portão e quebraram a porta de entrada, e a encontraram desacordada. Eles mesmos a socorrem ao hospital.

"Recebi uma ligação da minha filha dizendo que minha mãe tinha ido para o hospital e que tava muito mal. Eles [vizinhos] encontraram ela boiando com a cabeça dentro da água, de bruços", disse o filho identificado como Luiz Carlos, ao Bom dia SP, da TV Globo.

Segundo a Defesa Civil, a água atingiu a altura de dois metros dentro da residência.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que o filho da vítima compareceu à delegacia e relatou que sua mãe foi socorrida ao Hospital Tide Setúbal, após as fortes chuvas atingirem sua residência. No hospital, o óbito foi constatado.

A polícia realizou perícia na casa e, de acordo com a SSP, o caso foi registrado como morte suspeita (morte súbita) no 63° DP (Vila Jacuí). A causa da morte ainda não foi atestada.

Também na zona leste da cidade, o Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta segunda-feira (18) as buscas por um homem que foi arrastado pela enxurrada na avenida Barão Luis de Arariba, na Vila Curuçá, por volta das 18h20 deste domingo e segue desaparecido.