Novos radares começam a funcionar nesta quarta (6) na Dutra e na Rio Santos; veja onde

São Paulo

Começa nesta quarta-feira (6) a operação de 22 novos radares de controle de velocidade nas rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos. Eles fazem parte de 75 equipamentos instalados nas duas estradas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, problemas técnicos e "alguns acontecimentos" que ela não especifica quais são, impedem que todos os radares passem a funcionar já nesta quarta.

"O restante, após sanadas as pendências, irão ser ligados automaticamente", afirma a PRF.

Radar de velocidade na rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá (SP); estrada ganhará 75 novos equipamentos - Reprodução/PRF

No total dos novos controladores de velocidade, 48 ficam na Dutra e os demais 27, no trecho sob concessão da Rio-Santos. As duas estradas ligam São Paulo ao Rio de Janeiro.

Os limites de velocidade variam de 40 km/h a 110 km/h, dependendo do trecho e da estrada.

Os aparelhos foram instalados pela CCR RioSP e fazem parte do contrato de concessão das duas rodovias. As atuações de motoristas que excederem a velocidade do trecho serão feitas pela PRF.

Nem todos os lugares com radares são inéditos. Alguns aparelhos foram instalados para substituir modelos mais antigos que já estavam no local, por determinação do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), por exemplo.

Mas o motorista deve prestar atenção nos equipamentos novos. Um deles fica no km 116,2 da Dutra, em Taubaté, na região do Vale do Paraíba. A velocidade máxima permitida no trecho é de 100 km/h para veículos leves e 80 km/h para os pesados.

O local foi vistoriado no último dia 22 de fevereiro pela Polícia Rodoviária Federal. O agente que fez a fiscalização afirmou que, por causa dos riscos do trecho, o aparelho deve entrar em operação imediatamente.

"Mediante os fatores de riscos, dados de sinistralidade e análise viária apresentados, sugere-se a aferição do equipamento e sua imediata operacionalização", afirma o levantamento técnico produzido pela PRF.

O documento cita que no trecho passam peregrinos à pé para Aparecida (SP) e que o local é sem iluminação e sem tela de segurança que impeça a travessia de pedestres sobre a barreira de concreto central.

Na região metropolitana de São Paulo um dos radares da rodovia federal está na capital paulista e outros seis, em Guarulhos, que tinha três equipamentos instalados.

Na Rio-Santos, dos 27 novos radares do percurso sob concessão, quatro deles ficam em Ubatuba, no litoral norte, todos com velocidade máxima permita de 40 km/h.

SERVIÇO — ONDE FICAM OS RADARES

Rodovia Presidente Dutra

Km Sentido Pista Cidade Velocidade máxima (km/h) Trecho de São Paulo 228,79 SP Expressa São Paulo 110 225,88 RJ Marginal Guarulhos 90 224,15 SP Marginal Guarulhos 90 224,15 SP Expressa Guarulhos 110 224,15 RJ Expressa Guarulhos 110 219,57 RJ Marginal Guarulhos 90 217,67 SP Marginal Guarulhos 90 202,39 SP Expressa Arujá 110 197,38 RJ Expressa Arujá 80 192,14 RJ Expressa Santa Isabel 110 176,35 SP Expressa Guararema 110 163,31 SP Expressa Jacareí 110 163,31 RJ Expressa Jacareí 110 148,70 RJ Expressa São José dos Campos 100 143,43 SP Expressa São José dos Campos 110 130,41 SP Expressa Caçapava 110 130,41 RJ Expressa Caçapava 110 116,24 SP Expressa Taubaté 110 108,26 SP Expressa Taubaté 100 106,04 RJ Expressa Taubaté 100 101,95 SP Expressa Pindamonhangaba 110 94,24 SP Expressa Pindamonhangaba 110 92,14 RJ Expressa Pindamonhangaba 110 69,39 RJ Expressa Aparecida 100 68,42 SP Expressa Aparecida 100 65,43 RJ Expressa Guaratinguetá 100 60,34 SP Expressa Guaratinguetá 110 54,00 RJ Expressa Lorena 110 38,52 RJ Expressa Cachoeira Paulista 110 28,12 RJ Expressa Cruzeiro 110 27,63 SP Expressa Silveiras 80 22,31 RJ Expressa Lavrinhas 80 Trecho do Rio de Janeiro 336,09 RJ Expressa Resende 110 332,88 SP Expressa Itatiaia 110 317,93 RJ Expressa Itatiaia 110 305,95 SP Expressa Resende 110 305,54 RJ Expressa Resende 110 276,59 RJ Norte Barra Mansa 80 270,70 SP Expressa Barra Mansa 100 261,62 RJ Expressa Piraí 110 242,87 RJ Expressa Piraí 100 234,10 SP Expressa Piraí 80 233,10 RJ Expressa Piraí 40 231,22 SP Expressa Paracambi 80 230,82 RJ Expressa Paracambi 40 228,67 RJ Expressa Piraí 40 228,05 RJ Expressa Piraí 40 226,54 RJ Expressa Piraí 40

Rodovia Rio-SP (consultar a sinalização da rodovia)

Km Sentido Pista Cidade Trecho do Rio de Janeiro 382,40 SP Expressa Rio de Janeiro 383,60 RJ Expressa Rio de Janeiro 404,00 SP Expressa Itaguaí 407,00 RJ Expressa Itaguaí 412,00 RJ Expressa Itaguaí 412,00 SP Expressa Itaguaí 415,00 RJ Expressa Mangaratiba 415,00 SP Expressa Mangaratiba 419,60 RJ Expressa Mangaratiba 432,96 RJ Expressa Mangaratiba 470,30 RJ Expressa Angra dos Reis 472,30 RJ Expressa Angra dos Reis 473,80 RJ Expressa Angra dos Reis 482,30 SP Expressa Angra dos Reis 483,80 RJ Expressa Angra dos Reis 484,50 RJ Expressa Angra dos Reis 485,10 SP Expressa Angra dos Reis 485,80 RJ Expressa Angra dos Reis 505,50 RJ Expressa Angra dos Reis 508,00 SP Expresso Angra dos Reis 532,10 RJ Expresso Angra dos Reis 577,00 RJ Expressa Paraty Trecho de São Paulo 50,50 RJ Expressa Ubatuba 48,63 SP Expressa Ubatuba 46,60 RJ Expressa Ubatuba 46,60 SP Expressa Ubatuba 35,33 SP Expressa Ubatuba

Fontes: PRF e CCR RioSP