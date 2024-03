PM mata dois homens em São Vicente, e Operação Verão chega a 45 óbitos

São Paulo

Dois homens morreram em suposto confronto com policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), na noite desta quarta-feira (13), em São Vicente, no litoral de São Paulo. Com isso, o total de mortos na Operação Verão chegou a 45.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar recebeu denúncia de que havia um grupo armado na rua João Ribeiro, no bairro Itararé. Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a tiros, segundo a pasta da segurança.

No confronto, dois homens ainda não identificados foram atingidos por disparos. Eles foram socorridos, mas morreram no hospital.

Movimentação de policiais militares do Baep em Guarujá - Danilo Verpa - 31.jul.2023/Folhapress

Com eles, ainda segundo a SSP, foram apreendidos dois revólveres, uma mochila com drogas e um rádio comunicador. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, legítima defesa, tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

A Operação Verão teve início após a morte do soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo, 35, no dia 2 de fevereiro. O policial foi assassinado durante patrulhamento em uma favela de palafitas na periferia de Santos.

A Ouvidoria da Polícia de São Paulo disse ter encaminhado 27 ofícios para a Secretaria da Segurança Pública relatando possíveis abusos durante ações da Polícia Militar na Baixada Santista entre os meses de janeiro e março.

Na última semana de janeiro ao menos sete pessoas foram mortas em Guarujá, Cubatão, Praia Grande e São Vicente em circunstâncias semelhantes.

A gestão Tarcísio de Freitas declarou que todos os casos de mortes em confronto são rigorosamente investigados pela Polícia Civil e Militar, com acompanhamento do Ministério Público e Poder Judiciário.

Diante da violência que atinge a região, organizações de direitos humanos denunciaram na ONU as ações da PM no litoral. Na última sexta (8), o governador chegou a dizer "não estar nem aí" para as possíveis denúncias de violações que foram apresentadas para o colegiado internacional.

Após o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, dizer não reconhecer excessos por parte da PM, a Ouvidoria da Polícia disse ter encaminhado para gestão Tarcísio 27 queixas de abusos durante a operação entre janeiro e fevereiro.

A 3ª fase da Operação Verão, iniciada no dia 7 de fevereiro com o objetivo de asfixiar o crime organizado na Baixada Santista, de acordo com a SSP, permanece em andamento por tempo indeterminado.

Desde o início da 1ª fase da ação, em 18 de dezembro, 912 criminosos foram presos, incluindo 354 procurados pela Justiça, e 654,8 quilos de drogas retiradas das ruas. Além disso, 93 armas ilegais, incluindo fuzis de uso restrito, foram recolhidos, segundo a pasta.

"Até o momento, 45 pessoas morreram em confronto com a polícia, entre elas o líder de uma facção criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, tribunal do crime e atentado contra agentes públicos. Todos os casos de mortes em confronto são rigorosamente investigados pela Polícia Civil e Militar, com acompanhamento do Ministério Público e Poder Judiciário", destacou.