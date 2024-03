Se fossem cidades, distritos de Grajaú e Jardim Ângela estariam entre as 100 maiores do país

São Paulo

Com uma concentração populacional que rivaliza com muitos municípios brasileiros, dois distritos da cidade de São Paulo poderiam figurar entre as 100 cidades mais populosas do Brasil —Grajaú e Jardim Ângela, situados na zona sul da capital paulista.

Segundo dados do Censo 2022 divulgados nesta quinta-feira (21) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Grajaú tem 384,8 mil habitantes. Se fosse um município, ocuparia a 65ª posição no ranking de maiores do Brasil.

A quantidade de moradores faz com que o distrito esteja à frente de capitais brasileiras como Rio Branco (AC), com 364,7 mil habitantes, e Palmas (TO), com 302,6 mil.

O distrito também se mostra maior do que cidades grandes do interior do estado de São Paulo, como Bauru, Franca, Taubaté e Guarujá.

Já se fosse uma cidade paulista, Grajaú estaria em 18ª na lista de população, logo atrás de Carapicuíba, município na região metropolitana com 386,9 mil moradores. O primeiro lugar é da capital, com 11,4 milhões.

Terminal de ônibus e estação Grajaú da CPTM. Distrito do Grajau é o mais populoso segundo o censo de 2022 do IBGE - Rubens Cavallari/Folhapress

Já o distrito Jardim Ângela, segundo maior da capital paulista, poderia ocupar a posição 89ª na lista de maiores cidades do Brasil. Com 311.432 habitantes, a população na região supera a de Palmas e a de cidades paulistas como Taubaté, Suzano, Limeira, Guarujá e Sumaré.

Em relação ao estado de São Paulo, Jardim Ângela seria a 24ª maior cidade. Segundo dados do Censo 2022, o distrito da zona sul da cidade ocuparia o mesmo lugar que Taubaté, com 310,7 mil habitantes.

Até mesmo o menor distrito de São Paulo possui mais habitantes do que grande parte das cidades do estado. Esse é o caso de Marsilac: com 11 mil habitantes, é maior do que 47% das cidades do estado paulista.