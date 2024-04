Dono de farmácia é preso por venda irregular de Ozempic, Rivotril e outros medicamentos controlados

São Paulo

O proprietário de uma farmácia foi preso em São Paulo suspeito de armazenar e vender de maneira irregular medicamentos controlados —como Ozempic, Ritalina, Rivotril, Venvanse e Durateston.

O caso ocorreu na terça-feira (16) na zona leste da capital paulista.

De acordo com o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), a suspeita é de que o detido adquira os medicamentos de quadrilhas envolvidas em ataques a drogarias. No local foram apreendidos substâncias usadas para emagrecimento, hormônios e psicotrópicos.

Ainda segundo o Deic, o dono do estabelecimento admitiu que comprou essas mercadorias sem receber uma documentação que comprovasse a procedência.

A prisão foi feita por policiais da 5ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Bancos). A ação foi uma continuidade das apurações sobre quadrilhas especializadas em invadir drogarias e roubar medicamentos de alto custo. Na primeira etapa a equipe desarticulou os principais operadores do esquema responsáveis pelos ataques. A fase atual buscou identificar os receptadores.

Caixas de medicamentos apreendidos em farmácia sem documentação na zona leste - Reprodução/Deic

A equipe chegou até a farmácia em Guaianases depois de conseguir informações de que o local estaria recebendo os medicamentos roubados.

"A estrutura da farmácia era pior do que a prevista. As caixas estavam sobre um balcão na cozinha do estabelecimento, sem qualquer tipo de cuidado com a temperatura de armazenamento. O cômodo encontrava-se sem higiene alguma, repleto de lixo e muito sujo. Os policiais recolheram caixas dos medicamentos Rivotril, Ozempic, Venvanse, Durateston e Ritalina. Todos comercializados sem receita médica. Nesse caso, inclusive, deveria haver a retenção da indicação prescrita pelo especialista", afirmou o Deic, em nota.

Segundo a polícia, o dono da farmácia também não apresentou documentos das licenças obrigatórias para operar farmácias e nem revender produtos controlados. Ele foi autuado por crimes contra saúde pública.