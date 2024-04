Dono do Porsche que matou motorista de aplicativo se apresenta à polícia em SP

São Paulo

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, que fugiu após bater seu Porche em um Renault Sandero e causar a morte de um motorista de aplicativo na madrugada deste domingo (31), na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo, apresentou-se na tarde desta segunda-feira (1º) no 30º DP, no mesmo bairro.

A batida aconteceu na avenida Salim Farah Maluf por volta das 2h. Fernando Sastre de Andrade Filho perdeu o controle do carro de luxo de R$ 1,2 milhão e colidiu na traseira do outro automóvel, de acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência.

A advogada da família Sastre, Carine Garcia, afirmou à Folha no domingo, por telefone, que ele estava em choque e se manifestaria nesta segunda-feira. Ela confirmou a apresentação na tarde desta segunda, mas não deu mais detalhes da defesa.

Porsche azul ficou com dianteira destruída após colisão com Renault na avenida Salim Farah Maluf, em São Paulo, na madrugada deste domingo (31) - Divulgação/Polícia Civil

Após Sastre ter fugido do local do acidente com a ajuda da mãe, que havia falado aos policiais militares que levaria o filho a um hospital, o caso foi registrado como fuga de local de acidente, lesão corporal na direção de veículo automotor e homicídio culposo (sem intenção) na direção de veículo automotor.

Vítima do acidente, o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, 52, chegou a ser levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia a seguir o que se sabe da ocorrência:



ONDE O ACIDENTE OCORREU?

O acidente aconteceu na avenida Salim Farah Maluf, na altura do número 1.801, no Tatuapé, às 2h25 de domingo (31). O acidente foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente.

COMO ACONTECEU?

De acordo com o boletim de ocorrência, o Porsche bateu na traseira do Sandero, que era conduzido pelo motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, 52. Ele foi levado por bombeiros ao Hospital Municipal do Tatuapé, com parada cardiorrespiratória e múltiplos traumatismos. Viana não resistiu aos ferimentos.

CARRO ESTAVA EM ALTA VELOCIDADE?

A Porsche estava em alta velocidade, de acordo com duas testemunhas que passavam de carro pelo local em um HB20. Segundo o registro policial, as testemunhas disseram que o Porsche fez uma ultrapassagem, perdeu o controle e bateu na traseira do Sandero.

Veja como foi a batida no vídeo:

QUEM ESTAVA NO PORSCHE?

Além do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, no Porsche também estava o passageiro Marcus Vinicius Machado Rocha, 22. Ele foi socorrido para o Hospital São Luiz Tatuapé.

O EMPRESÁRIO QUE DIRIGIA O PORSCHE FUGIU?

A mãe do empresário foi até o local do acidente, ainda de acordo com o registro policial, e disse que o levaria ao Hospital São Luiz Ibirapuera devido ao leve ferimento que ele apresentava na região da boca. Os policiais militares foram até a unidade para ouvi-lo e fazer o teste do bafômetro, mas receberam a informação de que o empresário não deu entrada em qualquer hospital da rede São Luiz. Ainda segundo o registro policial, os agentes não conseguiram mais falar com o empresário ou sua mãe –as ligações não foram atendidas.

POR QUE A POLÍCIA MILITAR LIBEROU O EMPRESÁRIO?

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) disse que, em caso de acidentes de trânsito, a prioridade da Polícia Militar é garantir o resgate das vítimas e preservar o local do acidente.

De acordo com a nota, inicialmente, além do motorista que morreu, o empresário que estava na Posche foi apontado também como vítima, e, como tinha ferimento, foi socorrido.

"Durante a apresentação da ocorrência verificou-se que o possível autor seria o condutor do Porsche. Os PMs realizaram diligências no hospital em que o motorista sinalizou que seria atendido e em sua residência, mas ele não foi encontrado. Diante disso, o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente", afirmou a SSP.

A SSP afirmou que a PM "analisará a dinâmica da ocorrência para identificar eventual erro de procedimento operacional". O caso foi registrado e é investigado pelo 30º DP (Tatuapé).