Padre de Nova Friburgo (RJ) é preso suspeito de estupro e importunação sexual

Líder religioso, escritor e velejador, o padre Alexandre Paciolli, 55, foi preso na quarta-feira (3), em Fortaleza, por determinação da 1ª Vara Criminal de Nova Friburgo (RJ). A prisão preventiva foi um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, que denunciou o padre por importunação sexual e estupro.

O padre estava na casa do pai quando foi preso. Ele é suspeito de ter cometido os crimes contra uma mesma mulher em agosto de 2022 e janeiro de 2023, em Nova Friburgo. A denúncia foi feita pela Promotoria de Justiça de Investigação Penal da cidade.

Procurada, a defesa do padre Alexandre Paciolli afirmou que ainda analisa o caso. "Estamos analisando o processo, tendo em vista que só conseguimos ter acesso no final do dia de ontem [quinta]", disse o advogado Pedro Felisardo.

O padre Alexandre Paciolli - Reprodução/Facebook Olhar Misericordioso

Segundo a denúncia do Ministério Público, o padre aproveitava a ingenuidade e a fé da vítima, que dizia sentir dores fortes, para praticar atos libidinosos. "Tendo o denunciado como seu sagrado protetor, (a vítima) não conseguiu oferecer resistência", diz a Promotoria.

Eventuais vítimas do religioso são orientadas a procurar o Ministério Público do Rio para que novas investigações sejam realizadas.

Em nota, a Arquidiocese do Rio de Janeiro afirmou que, após tomar conhecimento das acusações "agiu imediatamente afastando o sacerdote de todas as suas funções eclesiásticas" e iniciou uma investigação interna.

"Essa medida reflete o compromisso da Arquidiocese com a integridade e a justiça, seguindo os procedimentos legais estabelecidos pela legislação da Igreja para tais situações, colaborando também com as autoridades civis na apuração dos fatos", acrescentou.

Nascido em Fortaleza, Paciolli estudou na Escola Naval, instituição de ensino superior da Marinha, onde fez parte da equipe de vela, esporte que continuou praticando após o sacerdócio.

Ele foi ordenado em 2001, e em 2015 fundou a Comunidade Olhar Misericordioso, responsável por ações como os chamados caminhões da misericórdia, que distribuem cestas básicas a paróquias para que sejam encaminhadas a famílias em situação de vulnerabilidade.

O padre atuou como reitor da Igreja do Sagrado Coração de Jesus na PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica) de 2016 a 2022 e apresentou programas na TV Canção Nova, como o "Mulheres de Fé", dedicado ao público feminino.

No Rio, o religioso foi responsável pela Igreja de São José, na Lagoa. O religioso é autor do livro "O Caminho da Luz", inspirado na história de Santo Inácio de Loyola.