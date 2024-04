PM bate no rosto de mulher na estação da Luz do Metrô, em SP, e é afastado

São Paulo

Um policial militar foi flagrado dando um tapa no rosto de uma mulher que estava no chão na estação da Luz, no centro de São Paulo, no sábado (6).

As imagens que circulam nas redes sociais mostram que a mulher, de shorts, camiseta e tênis, carregava uma bandeira LGBTQIA+ e estava caída próximo de uma escada na plataforma de embarque.

No vídeo, o policial, que está fardado, manda a mulher abaixar a mão, que pergunta o motivo. Em seguida, ela leva o tapa no rosto e o PM segue mandando ela abaixar a mão e determina que saia da plataforma da linha 1-azul do Metrô.

A Secretaria da Segurança Pública afirmou, por meio de nota, lamentar o ocorrido e que o policial envolvido na ocorrência foi identificado e afastado. "A Polícia Militar instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias dos fatos", diz trecho da nota.

Momento em que policial militar dá tapa em mulher em estação de metrô de São Paulo - Reprodução/Rede Social

A pasta ainda destaca que "a conduta apresentada não condiz com as diretrizes das forças de segurança paulistas."

A divulgação do vídeo nas redes sociais causou reações. O coordenador da Diversidade, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Rafael Calumby, informou que vai abrir um processo para apurar a prática de discriminação por orientação sexual.

No vídeo não é possível identifcar o que teria motivado a agressão

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) cobrou a identificação e a responsabilização do policial.

"Essa é a postura da PM de São Paulo, autorizada a fazer o que bem entender pelo governador Tarcísio", disse. "O policial agride covardemente uma pessoa à luz do dia na estação da Luz".