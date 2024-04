Videocast retoma discussão sobre relação de adolescentes com redes sociais

São Paulo

Lançado em 2023 como um podcast, o programa Curti, e daí? vai voltar ao ar nesta quinta-feira (4) com novos episódios e agora em formato de videocast no YouTube.

Realizado pelo Instituto Vero, o programa tem como foco a edcuação midiática e dá voz a estudantes de escolas públicas e privadas de diferentes regiões e realidades do país para refletir sobre como eles se relacionam com o universo digital.

Nos episódios, adolescentes conversam com influencers sobre internet saudável. Apresentado pelas jornalistas Januária Alves e Laura Mattos, reconhecidas na área de educação, o programa conta com três novos episódios que serão lançados já nesta quinta-feira no YouTube.

Os cinco episódios do podcast publicado no ano passado também serão disponibilizados na plataforma. Também haverá um material online de apoio para educadores.

"Existe uma fragilidade na formação dos professores em relação a educação midiática, que é algo novo também. É difícil para eles conseguirem ter ferramenta e repertório para trabalhar com este tema", diz Mattos, que também é repórter especial da Folha.

Entre os influenciadores que participam do podcast está o professor Noslen, que ficou famoso ensinando português no YouTube; Tom Filho, apresentador do Art Attack, do canal Disney Plus; e Gabriela Araujo, poeta, atriz e apresentadora da TNT Brasil.

Entre os assuntos que apareceram nas conversas estão debates sobre política e as fake news.

Além de influencers e alunos, o videocast conta com análises de especialistas na área de educação. Entre eles, o professor da ECA-USP Eugenio Bucci, que comentou sobre como redes sociais tocam as pessoas pela emoção.

"Isso está na raiz de um fenômeno que vem sendo observado, que é a polarização. É com engajamento emocional, pulsional, é com laço libidinal que as grandes massas interagem com assuntos como a política, a guerra e assim por diante", diz.

Participam dos novos episódios jovens de colégios da rede privada, como Escola Viva e Colégio Bandeirantes, além das públicas Escola Estadual Distrito de Maylasky e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).