Governo prepara linha de crédito para famílias no RS e pode adiar tributos de empresas, diz Haddad

Brasília

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) disse nesta segunda-feira (6) que o governo federal prepara uma linha de crédito para viabilizar a reconstrução de casas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O adiamento da cobrança de tributos federais de empresas situadas nos municípios afetados também está no radar.

Segundo ele, essas serão outras frentes de ação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além do repasse de verbas ao estado e aos municípios. As medidas devem ser fechadas e apresentadas ao chefe do Executivo nesta terça-feira (7).

Casas ficam submersas após enchente do rio Jacuí na cidade de Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre - Anselmo Cunha - 03.mai.2024/AFP

Este texto será ampliado.