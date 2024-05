São Paulo

Ainda criança, João Vicenti teve contato com a música por incentivo do pai, o gaiteiro e folclorista Lídio Vieira dos Santos. Aos sete anos, passou a frequentar aulas de piano em um CTG (Centro de Tradições Gaúchas).

Em 1983, conheceu Veco Marques, guitarrista da banda Nenhum de Nós, em um festival de música nativista —ambos receberam troféus de melhores instrumentistas. O tempo passou e, sete anos mais tarde, surgiu a oportunidade de se apresentar com os roqueiros, naquela altura já famosos pelos hits "Camila, Camila" (1987) e "Astronauta de Mármore" (1989).

Com o lançamento do disco "Extraño" (1990), João Vicenti passou a fazer participações especiais em shows. Pouco depois, os músicos resolveram incorporar o acordeão entre os instrumentos utilizados pela banda. Foi quando Veco Marques indicou o gaiteiro cabeludo que havia conhecido em um festival.

João Vicenti (1965 - 2024) - Leitor

João Vicenti nasceu João Vicente Vieira dos Santos, em São Gabriel (RS). Seu nome foi homenagem dos pais aos avôs (João e Vicenti). Foi daí que o músico aderiu ao nome artístico grafado com a letra "i", para saudar os avôs.

Entre as primeiras apresentações com o Nenhum de Nós está o Rock in Rio de 1991, realizado no estádio do Maracanã. Ele foi oficializado como membro da equipe no lançamento do disco "Mundo Diablo" (1996) —seu rosto estampa a capa junto aos demais membros.

"Trocamos figurinhas sonoras, eu passando uma visão mais roqueira, ele, uma visão mais tango e folclore, ancorado no seu ídolo maior: Astor Piazzolla. Com esses elementos, agregamos uma nova sonoridade ao Nenhum de Nós, que desde sempre flertou com a música da América do Sul, principalmente Fito [Paez], Charly García e Soda Stereo", diz Veco Marques, citando ídolos argentinos.

Por cerca de dez anos Vicenti e Marques foram companheiros de quarto durante as turnês e viagens. As conversas antes de dormir eram sobre família e futuro. As manhãs eram embaladas por chimarrão.

"Creio que o João ter usado sempre o seu chapéu também formatou a própria imagem e refletiu na da banda —identificados de onde viemos, do sul do Brasil. Ficará a sonoridade ímpar, o amor dele pelas coisas sulistas e nós, o amor por ele", completa.

Além da música, João Vicenti era um homem dedicado à família. Em 1992, ele conheceu Carla Beatriz Scherer Monteiro, com quem iniciou um namoro. O casal passou um tempo separado, mas voltou a se reencontrar em 2009, quando o matrimônio foi oficializado.

Da relação nasceu João Vicente, 10. Após o filho ser diagnosticado com autismo, Carla conta que seu marido passou a levantar a bandeira sobre a condição.

"Era o grande amor da minha vida. Ele era uma pessoazinha de luz, todo mundo adorava ele. A gente não saía muito depois do diagnóstico do Joãozinho, não viajava mais, mas a nossa casa estava sempre cheia de alegria, de gente, a gente festejava sempre a vida. Esse era o João... Não tinha uma pessoa que não o amasse", afirma Carla.

João Vicenti também se dedicava às artes marciais, como ao kendo-kenjutsu, combate com espadas, e ao iaijutsu, arte samurai do saque de espada. Ele também era faixa preta de judô.

O gaiteiro morreu aos 58 anos no dia 26 de março. Estava internado no Hospital São Lucas, em Porto Alegre, para o tratamento de um câncer de rim. Deixa a mulher e os filhos João Vicente, da união com Carla, e João Pedro, Bibiana, Vicente e Raphael, de relacionamentos anteriores.

