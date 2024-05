O que é o trevo do Bonsucesso, obra na Dutra que se arrasta há 20 anos e promete melhorar trânsito em SP

São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai a Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, neste sábado (25) para a inauguração das últimas obras do trevo do Bonsucesso. Os governos municipal e federal esperam encerrar, com isso, uma novela que se arrastou por duas décadas.

O trevo liga os dois bairros mais populosos do município, Pimentas e Bonsucesso, que são cortados pela rodovia Presidente Dutra. É considerado o maior gargalo de trânsito da cidade, que é a segunda mais populosa do estado.

O trevo do Bonsucesso, em Guarulhos, na rodovia Presidente Dutra - Diego Secco/ Divulgação/PMG

Serão inauguradas duas intervenções viárias. Uma pista marginal, entre os quilômetros 209 e 210, será aberta aos motoristas que viajam no sentido do Rio de Janeiro. Haverá também um novo trevo na altura do quilômetro 213, com pistas que passarão embaixo da rodovia, na região de Jacú Pêssego.

Essas obras deverão marcar o fim da segunda fase de obras relacionadas do trevo de Bonsucesso. A primeira parte do trevo foi construída em 2004 pela prefeitura de Guarulhos, na gestão de Elói Pietá (PT).

Como a primeira intervenção no local foi insuficiente para desafogar o trânsito, alguns anos depois a cidade começou a discutir uma extensão do trevo. As obras dessa segunda fase começaram em 2014, ou seja, levaram 10 anos para serem concluídas.

Quando a segunda fase teve início, as intervenções foram incluídas num pacote R$ 645 milhões para obras viárias em Guarulhos do governo federal, à época comandado por Dilma Rousseff (PT). O avanço das obras, porém, foi lento.

Em 2021, a conclusão das obras foi incluída na renovação da concessão da rodovia Dutra, coordenado pelo então ministro de Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos). Elas fazem parte de um plano de investimento de R$ 1, 4 bilhão pela concessionária CCR Rio SP.

Como mostrou a Folha, o evento de inauguração provocou um mal-estar nos bastidores entre o presidente Lula e o grupo político de Tarcísio, atual governador paulista.

Adversário político do PT e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio foi convidado para o evento e incluído inicialmente no material de divulgação da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência). No entanto, respondeu ao governo federal que não poderá comparecer.

O trevo do Bonsucesso é conhecido pelo tempo em que os motoristas ficam parados. Nos horários mais congestionados, os carros chegam a levar mais de duas horas para percorrer 1,5 quilômetro.

Uma das pistas marginais, no sentido São Paulo, foi inaugurada no mês passado. Os motoristas continuam enfrentando trânsito intenso no local todos os dias, mesmo assim.