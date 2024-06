São Paulo deve ter temperatura entre 16°C e 24°C nesta quinta-feira (27)

São Paulo

Após uma quarta-feira (26) com a temperatura máxima chegando a 28,5°C, a capital paulista deve ter uma quinta (27) com termômetros oscilando entre 16°C e 24°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Como tem ocorrido nos últimos dias, a tendência é que o Sol apareça entre muitas nuvens e a umidade relativa do ar seja superior a 50%. De acordo com levantamento do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), existe a possibilidade de chuva isolada durante todo o dia. Se ocorrer, será fraca e em pontos específicos.

Movimento no parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo; esta quinta-feira será ensolarada na capital paulista - Alf Ribeiro - 24.set.23/Folhapress

Segundo o CGE, a última chuva significativa registrada na capital aconteceu no dia 27 de maio, há exatamente um mês, quando a precipitação média acumulada na cidade foi de 27,8 mm. Os dados do CGE mostram que junho acumulou até o momento 0,4 mm de chuva, o que corresponde a apenas 0,8% da média do mês que é de 49,5 mm.

Na Baixada Santista, a expectativa é que esta quinta seja chuvosa, com as temperaturas variando entre 18°C e 22°C. À noite o tempo deverá ficar firme.

Devido a esse tempo, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca na faixa litorânea dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, entre Ilhabela (SP) e Arraial do Cabo (RJ). O comunicado informa que as ondas podem ter até 2,5 metros de altura, entre a manhã desta quinta e a madrugada de sexta.

A sexta-feira (28) começará com a formação de névoa úmida e leve sensação de frio na capital. Ainda pela manhã, a nebulosidade vai se dissipar e o Sol passará a predominar, o que vai favorecer mais um dia ensolarado e seco na cidade, com os termômetros oscilando entre 14°C e 27°C.

Neste dia, porém, não há previsão de precipitação na Grande São Paulo e no litoral, o que favorecerá a elevação da temperatura. Na Baixada, os termômetros ficarão entre 18°C e 27°C.

Se no Sudeste a massa de ar quente e seco ainda mantém o tempo aberto, na região Sul o clima já terá uma grande mudança nesta quinta, com a chegada de uma forte massa de ar polar. A previsão é que as regiões das serras gaúcha e catarinense, além da campanha gaúcha, sejam atingidas por geadas, com temperaturas que devem ficar entre 0°C e 5°C.

Em alguns pontos mais altos, a temperatura poderá ficar até negativa, segundo o Climatempo. O instituto informa que o Paraná será o estado menos afetado, mas ainda assim há previsão de geada no extremo sul paranaense, no município de General Carneiro.

As geadas apresentam riscos principalmente para a agricultura, uma vez que pode danificar as plantas mais sensíveis, gerando perdas para os agricultores.

Esse frio do Sul deve chegar ao Sudeste no sábado, provocando chuva e derrubando as temperaturas. No domingo, de acordo com o mapa do Inmet, a máxima não deve superar os 16°C em São Paulo, com a mínima na casa dos 12°C.