Sol deve voltar nesta quarta-feira (26) na cidade de São Paulo

São Paulo

O sol deverá voltar na cidade de São Paulo e os termômetros tendem a subir novamente nesta quarta-feira (26), um dia após a cidade registrar frio e chuvisco, depois de quase um mês de tempo seco —a última chuva significativa foi em 27 de maio.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura máxima na cidade pode chegar a 27°C nesta quarta, um contraste com os 19,7°C registrados no início da tarde desta terça-feira (25) na estação meteorológica automática do Mirante de Santana, zona norte.

Pista de caminhada no parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo; cidade deve ter sol mais uma vez nesta quarta (26) - Eduardo Knapp/Eduardo Knapp - 8.mar.22/Folhapress

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, a frente fria que fez o paulistano tirar a blusa do armário —nesta terça, a temperatura e a sensação térmica chegou a cair para 13°C— se afasta do litoral o sol retorna entre nuvens, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas no decorrer da quarta-feira.

A quinta-feira (27) também deverá seguir com sol entre nuvens e temperaturas em gradativa elevação no decorrer do dia. Os termômetros poderão a variar entre 14°C e 24°C.

Não há previsão de chuva na cidade de São Paulo para os próximos dias, também de acordo com o instituto ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

É no fim de semana, entretanto, que uma frente fria mais robusta conseguirá baixar os termômetros, afirma o meteorologista Thomaz Garcia, do CGE.

De acordo com a Climatempo, a frente fria que se aproxima na sexta-feira (28) é de forte intensidade e terá potencial para derrubar a temperatura em todas as regiões paulistas. Em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba, a mínima poderá ficar entre 9°C° e 10°C.

No sábado (29), a passagem desta frente fria deixa o tempo chuvoso no litoral e com ventos fortes, explica a Climatempo.

O frio deve ser intenso no Sul do país, de onde vêm os sistemas, e a sensação chega a São Paulo a partir de sábado, com mais força no domingo e na próxima segunda-feira (1º). É quando, segundo Garcia, pode haver chuva mais significativa em São Paulo.