São Paulo entra em gangorra nos termômetros com frio nesta terça

São Paulo

Após começar a semana com um calor de 28,6°C na segunda-feira (24) e ver a temperatura encostar no recorde para o mês de junho, o paulistano pode pegar o casaco nesta terça (25). Os termômetros devem registrar uma queda brusca no tempo, com máxima prevista de 18°C e previsão de chuvas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Mas na quarta (26), os termômetros voltam a subir, com máxima prevista de 22°C, tendência que se mantém na quinta (27), com até 24°C e sexta (28), de 26°C.

Já a previsão da empresa Climatempo aponta que o fim de semana deve ter novas quedas, com máximas de 22°C no sábado (29) e 16°C no domingo (30).

Temperatura cai nesta terça e volta a subir na quarta na cidade de São Paulo - Renato S. Cerqueira - 26.mai.2024/Ato Press/Folhapress

Essa mudança brusca, uma "gangorra" nos termômetros, ocorre por causa da passagem de frentes frias ao longo da semana perto do litoral de São Paulo, que levam chuvas e abrem o caminho para a chegada de ar frio.

O Inmet prevê possibilidade de chuva isolada para esta terça, mas o meteorologista Thomaz Garcia, do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, vê possibilidade de chuvisco e talvez garoa na capital, com maior probabilidade de ocorrer em Parelheiros, na zona sul.

A gangorra de temperatura será causada, diz ele, pela ação de frentes frias com diferentes intensidades perto de SP. "Na terça chega uma frente fria que passa pelo litoral mas não consegue virar totalmente o tempo. Vai afetar a faixa leste do estado e logo na quarta se afasta para o oceano."

A partir de quarta, o tempo volta a esquentar pela ação do ar seco e quente que cobre o centro do país. Uma nova frente fria na quinta, segundo Garcia, também se aproxima, mas não terá força como a que atua nesta terça para interromper o aumento do calor.

É no fim de semana que uma frente fria mais robusta conseguirá baixar os termômetros, especialmente no começo da próxima semana. "Vai mudar o tempo não apenas por um dia", diz Garcia.

O frio deve ser intenso no Sul do país, de onde vêm os sistemas, e a sensação chega a São Paulo a partir de sábado, com mais força no domingo e na próxima segunda-feira (1º). É quando, segundo Garcia, pode haver chuva mais significativa em São Paulo.