Temperatura volta a aumentar nesta quarta-feira (5) em São Paulo

São Paulo

A passagem de uma frente fria pela costa paulista nesta terça-feira (4) aumentou a nebulosidade na região metropolitana de São Paulo e derrubou a temperatura. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, os termômetros marcaram 15,9° em média na cidade, com sensação térmica em 14,5°C.

Em alguns lugares do extremo sul do município, como Parelheiros e Engenheiro Marsilac, a média ficou em apenas 14°C.

A partir desta quarta-feira (5), porém, o sistema frontal se afasta do litoral paulista e as temperaturas voltarão a subir gradativamente, até o fim de semana.

Paulistanos curtem dia de sol no Parque do Ibirapuera; com o fim da frente fria, capital ainda terá muitas nuvens, mas o Sol volta a aparecer - Alf Ribeiro - 24.set.23/Folhapress

Segundo o CGE, ainda haverá muita nebulosidade, com vento persistente, mas o Sol vai aparecer durante o dia, permitindo uma pequena elevação da temperatura máxima já nesta quarta, atingindo os 22°C. A mínima durante a madrugada deve ficar por volta dos 14°C.

Na quinta-feira (6), o céu vai amanhecer nublado, com temperatura média na casa dos 14°C e probabilidade de formação nevoeiro localizado em algumas regiões. No decorrer do dia, Sol entre nuvens e elevação gradativa da temperatura, que deve chegar aos 23°C. O dia termina sem previsão de chuva.

Na sexta (7) e no sábado (8), as mínimas cairão para 12°C durante as madrugadas, mas as máximas subirão para 24°C e 25°C, respectivamente. No domingo, as temperaturas variarão entre 14°C e 27°C.

Na Baixada Santista, a terça foi de muita chuva, devido à frente fria. Segundo a Defesa Civil estadual, o acumulado em 24 horas, até 18h15, foi de 132 mm em Santos e de 120 mm em São Vicente.

Nesta quarta ainda deve chover no litoral, mas em menor volume que o dia anterior. E assim como na capital, as temperaturas voltam a subir, com a máxima passando de 23°C nesta quarta a 26°C no domingo.

Calor volta à região Sul

Após vários dias de temperaturas baixas, com geadas nas regiões de serra e campanha gaúcha, a região Sul do país volta a ter mais Sol e calor a partir de quarta-feira.

Nesta terça, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou as menores temperaturas do país justamente nessa região. O município mais frio foi Bom Jardim da Serra-Morro da Igreja, em Santa Catarina, com 0,9°C. Ele foi seguido por Cambará do Sul (RS), com 1,7°C, São José dos Ausentes (RS), com 2°C, Dom Pedrito (RS), com 2,8°C, Canela (RS), com 3,1°C, e Bagé (RS), com 3,3°C.

Na capital gaúcha, Porto Alegre, a mínima foi de 7°C de manhã e a máxima, de 18°C. Nos próximos dias, as temperaturas subirão, variando entre 14°C e 23°C nesta quarta, entre 16°C e 24°C na quinta, e entre 16°C e 26°C na sexta. O calor, sem previsão de chuva, vai ajudar na recuperação das áreas inundadas pelas enchentes de maio.

Florianópolis (SC) seguirá o mesmo padrão de Porto Alegre nesses dias, mas Curitiba (PR) ainda continuará fria nas manhãs, com as mínimas entre 10°C e 13°C. As máximas subirão de 22°C nesta quarta para 25°C na sexta.