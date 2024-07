Ainda sem receber voos, aeroporto de Porto Alegre retoma embarque e check-in no dia 15

Porto Alegre

O aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, voltará a receber operações de embarque, desembarque e check-in a partir de segunda-feira (15). A informação foi confirmada pela concessionária Fraport, que administra o aeroporto.

A liberação do prédio é parcial, e inclui apenas os terminais de passageiros no segundo e terceiro piso do aeroporto, não afetados diretamente pela elevação do lago Guaíba em maio.

Reabertura do terminal ocorre após término de faxina no primeiro pavimento, que continuará fechado - Fraport/Divulgação

O pavimento térreo, onde a água atingiu 65 centímetros, teve a faxina concluída no fim de junho, mas ainda não tem prazo para reabertura.

Os voos seguem acontecendo na base aérea de Canoas. O transporte entre o aeroporto e a base aérea será feito por ônibus disponibilizados pela Fraport.

O terminal provisório montado nas dependências do ParkShopping Canoas será desativado no domingo (14).

A conclusão da análise da pista do Salgado Filho deve ocorrer neste mês, e a expectativa é que seja divulgado um prazo mais preciso para a retomada completa do aeroporto. A previsão inicial é de reabertura na segunda quinzena de dezembro.

Em nota, a concessionária destaca que os passageiros devem estar no aeroporto ao menos 3 horas antes do horário do voo, e que o embarque é encerrado 1h30 antes da saída. Os passageiros não podem ir até a base para embarcar diretamente.

O check-in e despacho de bagagens vão ocorrer temporariamente na área do check-in internacional no segundo piso do terminal, que é acessado exclusivamente pela rampa externa. Depois, os passageiros devem subir mais um andar rumo à área de embarque internacional, onde será feita a inspeção de segurança.

De acordo com a concessionária, foram realizados testes na linha de ônibus que vai conectar o aeroporto à base aérea em diferentes horários, e "nenhuma alteração relevante de horário foi constatada".

"Apesar da maior distância, o tempo médio permaneceu o mesmo da operação realizada atualmente no shopping", continua o texto.

Funcionando das 6h às 21h, o aeroporto retorna com cinco opções de alimentação, menos do que na operação original.