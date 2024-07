Caixa já recebe apostas para Lotofácil da Independência, que tem prêmio de R$ 200 milhões

São Paulo

A Caixa Econômica Federal abiu nesta segunda-feira (29) as vendas de apostas da Lotofácil da Independência. O prêmio estimado é de R$ 200 milhões, o maior oferecido na história desta loteria, segundo o banco estatal.

O sorteio do concurso especial 3.190 acontece no dia 9 de setembro.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país. Também é possível apostar pelo site das Loterias ou ainda pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para usuários iOS e Android.

Volante da Lotofácil da Independência; prêmio deste ano é estimado em R$ 200 milhões - Aloisio Mauricio - 4.set.2023/Fotoarena/Agência O Globo

Para apostar é preciso escolher entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis. Leva o prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

A aposta simples da Lotofácil, com 15 números, custa R$ 3. O preço sobre gradualmente, dependendo da quantidade de números preenchidos, e pode chegar a R$ 46.512 (20 números).

Também é possível deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha.

Assim como nas demais loterias especiais, como a Mega da Virada, o prêmio principal da Lotofácil da Independência não acumula. Ou seja, se não houver apostas com 15 acertos, o prêmio é rateado entre os apostadores que tiverem acertado 14 números e assim por diante.

No caso dos bolões, na Lotofácil eles têm preço mínimo de R$ 12, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4.

O apostador, explica o banco estatal, também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

A novidade deste ano é que as cotas de bolões organizados pelas lotéricas também podem ser adquiridas pela internet, com tarifa de 35% do valor da cota.