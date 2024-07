Ministério da Agricultura lista 19 marcas de café impróprias para consumo; veja lista

São Paulo

Uma operação do Ministério da Agricultura e Pecuária identificou que 19 marcas produzem café torrado e moído impróprio para o consumo por excesso de impurezas ou presença de elementos estranhos.

Os lotes reprovados foram comercializados nos estados de Amazonas, Goiás, Piauí, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná e Tocantins. Veja a lista:

De acordo com a classificação adotada pelos técnicos, foram identificados três lotes com "presença de elementos estranhos" e outros seis com "presença de impurezas acima do limite legal".

As piores avaliações foram dadas às marcas Serrano (PE), Lagobom (PR), Paranaense (PR), Sansão (PR), Castro (PR), Meu Café (TO), Córrego do Ouro (GO), Bule Nobre (GO), Café de Minas (MG), Ouro Minas (MG), Aroma Premium (MT), Casão (MT) e Made in Brazil (MT).

Lotes de café foram reprovados pelo Ministério da Agricultura - Bruno Santos/Folhapress

A Folha entrou em contato com as marcas Made in Brazil, Café do Norte, Café do Povo, Mila, Quitada, Serrano, Paranaense e Sansão, mas ainda não obteve resposta. A reportagem também tenta localizar os representantes das demais empresas.

As empresas fabricantes foram notificadas para retirar os produtos de circulação. Caso o consumidor tenha adquirido algum item listado como impróprio, pode pedir a substituição do produto.