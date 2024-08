Promotoria acusa motorista de Porsche que matou motoboy de homicídio triplamente qualificado

São Paulo

O Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário Igor Ferreira Sauceda, 27, sob a acusação de homicídio doloso (quando há a intenção de matar) triplamente qualificado. Para a Promotoria, o motorista do Porsche que atingiu e matou o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, 21, cometeu o crime por motivo fútil e meio cruel e dificultou a defesa.

Pedro Kaique foi atingido na madrugada da última segunda-feira (29), na avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Na denúncia, a promotora Renata Cristina de Oliveira Mayer aponta que o motivo do homicídio foi fútil porque o condutor do Porsche decidiu matar Pedro porque havia se irritado "com o fato de ele ter danificado seu carro durante uma colisão de trânsito".

Porsche e motocicleta envolvidos no acidente - Reprodução/TV Globo

Em depoimento à polícia, Sauceda disse que o caso foi um acidente. Ele afirmou também que Figueiredo havia chutado seu retrovisor e que, por isso, havia ficado com medo.

Outro ponto apresentado na denúncia é o emprego do meio cruel, já que Pedro Kaique foi atingido e arrastado por alguns metros, "provocando atroz e desnecessário sofrimento a Pedro, além de revelar brutalidade fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade."

Por último, a promotora aponta que o motorista do Porsche dificultou a defesa do motociclista ao atingi-lo por trás em alta velocidade. Ela também pede uma indenização à família da vítima, "vez que Pedro era casado e sua esposa estava grávida na data do crime".

Sauceda continua preso. Na tarde de terça-feira (30), a juíza Vivian Brenner de Oliveira converteu a prisão em flagrante para preventiva (sem prazo) durante a audiência de custódia realizada no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo.

Relembre o caso

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que Pedro Kaique, o motociclista, teria batido no retrovisor do Porsche de Sauceda, que teria discutido com ele. O empresário foi preso na tarde de segunda-feira.

O motociclista foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Grajaú, onde morreu. A namorada de Sauceda, de 24 anos, teve ferimentos nas mãos em razão dos estilhaços. O empresário aguardou no local do acidente a chegada da polícia.

Ainda na segunda-feira, o advogado Carlos Bobadilla, que defende Igor Sauceda, classificou o ocorrido como uma fatalidade.

"O Igor estava voltando para casa junto com a namorada, o Igor não havia ingerido qualquer bebida alcoólica, qualquer entorpecente e, infelizmente, aconteceu essa fatalidade. Ele não fez absolutamente nada de errado que pudesse legitimar a conduta de homicídio doloso conforme o delegado colocou. O resto será apurado no ínterim das investigações", disse o advogado.