Saiba quem são as vítimas do desabamento de teto de santuário no Recife

As duas pessoas que morreram no desabamento do teto no santuário de Nossa Senhora da Conceição, na zona norte do Recife, na tarde de sexta-feira (30), foram identificadas como Maria da Conceição de França Pinto, 68, e Antônio José dos Santos, 54.

Segundo a Arquidiocese de Olinda e Recife, cerca de 70 pessoas estavam no local para receber cestas básicas. O santuário costumava sediar ações desse tipo.

A tragédia também deixou 28 feridos, conforme informações atualizadas neste sábado (31) pela prefeitura da capital pernambucana.

Teto do santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Recife, desabou na sexta-feira (30) - Hélia Scheppa/PCR Imagem

Maria Lucia da Silva, 60, disse à Folha que viu um vídeo que mostra pessoas embaixo dos escombros após o desabamento e reconheceu o ex-companheiro Antônio José dos Santos.

"A gente reconheceu pela sandália e pulseira que ele usava", afirmou. Ela disse ainda que o companheiro estava no local para retirar uma cesta básica para ajudá-la e os três filhos.

Ao portal G1, um irmão de Maria da Conceição de França Pinto, a outra vítima do desabamento, declarou que ela era aposentada e costumava ir até o local para receber os mantimentos.

As causas do acidente ainda não estão confirmadas. De acordo com uma postagem do perfil do santuário nas redes sociais, o teto havia recebido a instalação de placas solares recentemente.

No local, o gerente de fiscalização do Crea-PE (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco), Nailson Oliveira, afirmou que os painéis não poderiam ser a única causa de desabamento.

"A gente vai aguardar a perícia técnica, que tem a competência e os profissionais adequados para fazer isso. Obtive a informação de que as placas foram instaladas há poucos dias, mas elas sozinhas não seriam suficientes para causar isso", afirmou.

A Prefeitura do Recife iniciou na manhã deste sábado a montagem de estrutura temporária para permitir a continuidade das atividades do santuário. Também já está em andamento o trabalho de remoção dos entulhos e materiais que desabaram.

Esse processo deve transcorrer pelos próximos 30 dias. O espaço para as atividades da igreja ficará situado na quadra próxima ao santuário e será coberto com toldo.