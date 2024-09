Empresário do ramo de ônibus da família Barata é alvo de ataque no Rio; segurança morreu

Rio de Janeiro

O empresário do ramo de ônibus David Ferreira Barata foi alvo de um ataque na manhã desta sexta (6) no bairro do Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado de um segurança, o policial federal aposentado Jansen de Gomes Pinto, 71, que morreu no local. Barata não se feriu.

Barata chegava a uma empresa em uma Land Rover quando foi abordado. De acordo com a Polícia Civil, quatro homens em duas motos seguiram o carro do empresário e entraram no pátio da empresa. A suspeita é de que Jansen reagiu e foi baleado.

A motivação do crime ainda não é conhecida. A polícia apura se trata-se de uma tentativa de assalto ou de sequestro ou se o ataque foi encomendado.

O segurança Jansen Pinto, 71, foi morto neste sexta (6) no Rio de Janeiro em ataque a David Ferreira Barata, empresário do ramo de ônibus - Reprodução/Arquivo pessoal

Após o segurança ser atingido, o atirador deixou a pistola no local, uma arma de numeração raspada, e fugiu.

A arma do segurança estava com 11 projeteis intactos, de um total de 17 munições, por isso investigadores acreditam que ele tenha reagido. O depoimento do empresário e a perícia poderão esclarecer se houve troca de tiros.

Barata é sócio da Transurb, empresa que já foi alvo de investigação por suspeita de descontos ilegais. Ele é filho do empresário Jacob Barata, que morreu em dezembro passado e era conhecido no Rio como rei dos ônibus.