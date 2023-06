Qual a melhor forma de tratar lesões esportivas, calor ou gelo? Entenda

The New York Times

A teoria mais aceita sobre o tratamento de entorses e distensões, especialmente devidas ao exercício, tem sido seguir a sequência "descanso, gelo, compressão e elevação" (Rice, na sigla em inglês).

Embora o método ainda seja amplamente recomendado e observado, alguns médicos de medicina esportiva, incluindo o que cunhou a sigla, estão mudando sua orientação: o movimento, em vez do repouso, pode ajudar melhor na recuperação em alguns casos, e o gelo nem sempre é o tratamento mais eficaz.

Gabe Mirkin, médico esportivo aposentado que em 1978 cunhou o termo, diz que não aconselha mais seguir esse protocolo porque há evidências de que para algumas lesões repouso e gelo atrasam a cicatrização, em vez de auxiliá-la.

Especialistas indicam que gelo nem sempre é a melhor saída no tratamento de lesões - Microgen/Adobe Stock

Ele agora recomenda o movimento precoce após uma lesão, desde que os pacientes não sintam dor, especialmente para lesões por uso excessivo.

"A regra mais importante é ouvir seu corpo, porque você sente dor quando está fazendo algo errado", indica Mirkin. "A razão pela qual as lesões são tão comuns é que as pessoas pensam que podem se exercitar com dor."

Abordagens atualizadas são incorporadas a outras orientações, como "movimento, elevação, tração e calor" (Meth, na sigla em inglês), ou "proteção, carga ideal, gelo, compressão e elevação" (Police).

Quando você deve esfriar ou aquecer?

Embora muitas clínicas e profissionais de saúde, incluindo o NHS (Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha), recomendem a aplicação de gelo na lesão por 20 minutos a cada duas ou três horas, estudos científicos sobre a eficácia do gelo foram inconclusivos.

Julie Han, médica de medicina esportiva da Langone Health na Universidade de Nova York, afirma que não há resposta certa ou errada sobre o uso de calor ou gelo, e enfatizou que nenhum dos dois curaria uma lesão.

"Não vai resolver nada, não vai impedir seu progresso se você escolher um em detrimento do outro", afirma. "São essencialmente técnicas que podem ser úteis para aliviar os sintomas."

Normalmente, para reduzir a dor causada por lesões agudas, ela recomenda gelo durante uma ou duas semanas, quando ainda há inchaço ou machucado, e depois passar para a terapia de calor para relaxar e aquecer o músculo, se houver rigidez. Mas não existe uma regra rígida e rápida, diz ela.

"Escolha o que for melhor para você", pontua Han. Medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno, e fisioterapia são os tratamentos mais eficazes, acrescenta.

Corey Kunzer, supervisor de fisioterapeutas da Clínica Mayo em Rochester, Minnesota, aponta que normalmente recomenda gelo no início de uma lesão para ajudar com a dor, e que tanto o gelo quanto o calor podem ser úteis. Ele tende a recomendar calor pela manhã, quando os músculos podem estar mais rígidos, e gelo à noite.

O gelo é o "remédio para dor mais seguro disponível hoje", afirma Mirkin. Ele também reduz a inflamação, necessária para a cura, acrescenta.

Kunzer diz: "Você deve querer um pouco do inchaço e da inflamação, porque é assim que acontece parte do processo de cicatrização", pontua. "Ao mesmo tempo, você não quer muito, porque pode ser doloroso."

Mais movimento e menos repouso

Ao longo de quase duas décadas de trabalho em fisioterapia, Kunzer diz que as recomendações mudaram da imobilização para movimentos mais precoces. "Você vai andar em uma corda bamba, aquela linha tênue entre conseguir fazer o movimento, mas também protegê-lo", afirma o profissional sobre o músculo lesionado.

Enquanto se mover muito rapidamente após uma lesão pode prolongar a dor, muito descanso pode causar rigidez e maior perda de força. Ele diz aos pacientes que o exercício é o melhor remédio, e usa a frase "ação é solução" para incentivá-los a se manterem em movimento, principalmente quando sofrem de doenças como osteoartrite.

"Seja o mais ativo possível pelo maior tempo possível, com quaisquer atividades que lhe deem alegria", diz ele.

O melhor tratamento depende da lesão

O método de recuperação mais adequado depende do tipo de lesão, sua gravidade e localização. Embora muitas distensões se recuperem sozinhas em algumas semanas, as mais graves podem precisar ser imobilizadas com gesso, e em alguns casos pode ser necessário cirurgia.

Resumindo: se uma lesão for grave, procure recomendações de um médico o mais rápido possível para obter orientação sobre o tratamento. Compreender a causa de sua dor, por meio de um diagnóstico profissional, pode ajudar a determinar se é seguro continuar em movimento ou se o repouso é necessário para a cura.

As geralmente lesões ocorrem quando as pessoas aumentam a frequência, duração ou intensidade de exercícios muito rapidamente. Por isso, é importante evoluir gradualmente. Conforme você envelhece, o aquecimento e o resfriamento são ainda mais importantes. Fazer uma dieta equilibrada e dormir o suficiente também são boas maneiras de se manter saudável e evitar futuras lesões.

Tradução Luiz Roberto M. Gonçalves