Três dicas para fortalecer o relacionamento com seus irmãos

Pesquisas sugerem que relacionamentos entre irmãos podem oferecer benefícios até a idade adulta. Terapeutas que se dedicam às relações familiares acreditam que é possível fortalecer uma conexão entre irmãos adultos.

Entre as estratégias indicadas por eles estão aceitar suas mudanças e ter um tempo de qualidade.

Veja três dicas para ter uma relação mais profunda com o seu irmão.

Para melhorar o relacionamento com seus irmãos especialistas recomendam reservar um tempo de qualidade com eles - Adobe Stock

Entenda as mudanças

É importante estar disposto a ver e abraçar o crescimento de um irmão. "Você tem que permitir que as pessoas evoluam, e não tratá-las como sempre as tratou", diz Nedra Glover Tawwab, terapeuta em Charlotte, na Carolina do Norte.

Para ter uma ideia melhor de quem é seu irmão, Whitney Goodman, terapeuta familiar baseada em Miami, sugeriu fazer periodicamente perguntas como: "No que você está interessado agora?" e "O que está acontecendo em sua vida que eu não sei?"

Saiba como seus pais afetam sua dinâmica

Os terapeutas entrevistados observaram que, por mais amorosos que sejam os pais, eles podem complicar os laços entre irmãos. Geoffrey Greif, professor da Escola de Serviço Social da Universidade de Maryland, afirma que pode ser útil perguntar: "Você caiu num padrão de comunicação com seus pais que está moldando seus sentimentos em relação a seu irmão, mesmo que essa não seja a intenção de ninguém?".

Para evitar esse tipo de interferência, estabeleça uma regra básica: quando você falar com seus pais ou passar tempo com eles, não fale sobre seus irmãos, principalmente se a conversa for do tipo fofoca. Você também pode analisar se o favoritismo percebido dos pais está afetando o relacionamento com seus irmãos. Estudos mostraram que isso pode ser um obstáculo para a proximidade.

Reserve tempo para companhia deles

Goodman diz que irmãos às vezes esquecem que seu relacionamento requer atenção e cuidado. "Muitas vezes esperamos que os relacionamentos familiares sejam bons simplesmente porque alguém é nosso parente, mas não é assim que funciona", afirma ela.

Os irmãos devem encontrar maneiras de se divertir juntos, dizem os terapeutas. "É realmente difícil quando todas as suas interações são sobre problemas que um de vocês está tendo", ou quando se conversa sobre quem vai cuidar das necessidades dos pais, diz Laurie Kramer, professora de psicologia aplicada na Universidade Northeastern.

"Encontrem momentos em que vocês possam realmente desfrutar mutuamente da companhia."

Tradução Luiz Roberto M. Gonçalves