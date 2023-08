É provável que você não esteja respirando direito enquanto lê seus emails

The New York Times

Em 2007, Linda Stone, ex-executiva da Microsoft, percebeu que, embora fizesse exercícios respiratórios todas as manhãs, quando se sentava diante do laptop e abria sua caixa de entrada tudo ia para o espaço. "Eu pensava: ‘Hã, eu estava respirando agora, mas não estou mais respirando’", disse ela. Suas inspirações e expirações tornavam-se quase imperceptíveis e superficiais, ela notou.

Stone decidiu conduzir um estudo informal ("ciência de sala de jantar", como ela chamou), convidando 200 pessoas para sua casa —amigos, vizinhos, familiares— e monitorando seus batimentos cardíacos e respiração enquanto checavam seus emails. Cerca de 80% dos participantes prendiam a respiração periodicamente ou alteravam a respiração, disse ela. Stone chamou o fenômeno de "apneia de email" e descreveu suas descobertas em um artigo em 2008 que teve ampla leitura no Huffington Post.

Desde então, Stone expandiu o conceito e o rebatizou de "apneia da tela", referindo-se à interrupção da respiração que muitos experimentam ao realizar todo tipo de tarefa diante de uma tela.

Apneia da tela é uma manifestação da reação à tensão do nosso corpo, diz Stephen Porges, professor de psiquiatria da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill - Jenny on the Moon/Adobe Stock

O problema provavelmente piorou com o aumento do uso de telas, disse James Nestor, que examinou o fenômeno em seu livro de 2020, "Breath: The New Science of a Lost Art" [Respirar: a nova ciência de uma arte perdida].

"Você tem dez telas diferentes abertas. Alguém lhe manda uma mensagem, alguém liga para você, alguém lhe envia um email", disse ele, acrescentando que não evoluímos para ser "constantemente estimulados".

A apneia da tela é uma manifestação da reação à tensão do nosso corpo, disse Stephen Porges, professor de psiquiatria da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, especializado no sistema nervoso autônomo. Quando nos deparamos com qualquer tipo de estímulo, nosso sistema nervoso procura sinais para decifrar se é ou não uma ameaça, disse o doutor Porges.

Esse foco e atenção exigem esforço mental, que desencadeia uma série de alterações fisiológicas, incluindo respiração mais superficial e desaceleração da frequência cardíaca para "acalmar" o corpo e desviar recursos para ajudá-lo a se concentrar, ele explicou. Porges deu o exemplo de gatos perseguindo suas presas; muitas vezes, logo antes de atacarem, eles congelam e sua respiração fica superficial. Isso, disse ele, é basicamente o que acontece quando você recebe um email, texto ou mensagem do Slack: você congela, lê e elabora um plano de ação.

Quanto mais inesperado for o estímulo —por exemplo, uma notificação de texto repentina—, maior a probabilidade de o corpo percebê-lo como uma ameaça.

Embora esses reflexos não sejam prejudiciais de vez em quando, eles se tornam um problema se forem ativados o dia todo, todos os dias, porque levam "o sistema nervoso a um estado crônico de ameaça", disse o doutor Porges. Horas de respiração superficial podem fazer uma pessoa se sentir exausta depois de um dia de trabalho, disse ele, mesmo que o trabalho não seja especialmente estressante.

A falta de movimento decorrente de sentar-se em frente a uma tela também pode contribuir para a apneia da tela, disse o doutor David Spiegel, diretor do Centro de Estresse e Saúde da Universidade Stanford. A respiração interrompida é o resultado de "uma combinação não apenas do que você está fazendo, mas do que não está fazendo", disse ele, acrescentando que notou a apneia da tela entre os pacientes que trabalhavam em empregos de alto estresse durante muitas horas sem fazer muito exercício ou dormir.

Existem algumas práticas simples que você pode adotar para melhorar os hábitos respiratórios, mesmo em nossas vidas cada vez mais limitadas às telas.

Configurar lembretes de respiração

Alguns alertas suaves ao longo do dia podem lembrá-lo de verificar sua respiração, disse Nestor.

Pergunte a si mesmo: você está respirando pela boca (geralmente um indicador de respiração superficial)? Você está respirando? A conscientização o ajuda a sair disso, afirma ele.

Se você perceber que está respirando superficialmente ou não respirando, tente suspirar audivelmente, disse o doutor Spiegel. Estudos sugerem que pode ser uma maneira rápida e fácil de redefinir os padrões respiratórios.

Em um estudo publicado em janeiro, Spiegel e sua equipe descobriram que, embora muitas técnicas de respiração sejam valiosas, o suspiro cíclico —no qual a expiração dura mais que a inspiração— é particularmente eficaz para melhorar o humor.

Experimente telas maiores

O doutor Porges supõe que quanto maior for a tela, menos desgastante ela pode ser para a mente.

"Conforme você estreita o campo visual, aumenta a demanda do sistema nervoso para excluir tudo fora dele", disse ele.

Responder a mensagens em um monitor de desktop geralmente parece mais fácil do que responder num telefone, que "é uma constrição de movimento mais intensamente focada", disse o doutor Spiegel.

Faça suas pausas valerem

Muitas vezes, as pessoas se afastam do computador para uma pausa e acabam respondendo às mensagens no telefone, disse Porges. Ele sugeriu reservar alguns momentos para fazer coisas que não exijam muito esforço mental —como ouvir música— para que seu sistema nervoso possa mudar de um estado de foco e vigilância para um de relaxamento.

Acrescentar atividade física a suas pausas —como caminhar na natureza— é outra maneira de restaurar o equilíbrio, disse o doutor Spiegel. É uma coisa simples, disse ele, "que pode ajudar nosso corpo a funcionar melhor".

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves