O que é 'phubbing' e como evitar a prática em um relacionamento

The New York Times

Se você já teve um parceiro romântico na vida, provavelmente já passou pela experiência irritante de perceber que enquanto você estava falando sobre alguma coisa, seu parceiro estava ocupado com o celular.

Em termos de comportamentos prejudiciais a um relacionamento, o "phubbing" não parece tão grave assim, à primeira vista. O termo une "phone" e "snubbing" [esnobando] e significa ignorar uma pessoa para, em vez disso, prestar atenção ao telefone. Mas pesquisas revelam que esse hábito pode ser insidioso. Um estudo recente vinculou os níveis mais altos de phubbing com a insatisfação conjugal. Veja algumas estratégias que podem ajudar.

O hábito de mexer no celular e ignorar a pessoa ao lado é chamada de 'phubbing' - Prostock Studio/Adobe Stock

DEFINAM REGRAS CLARAS

Os casais devem estar de acordo em relação a como definem o phubbing e que comportamentos se dispõem a tolerar, disse Anthony Chambers, psicólogo de casais e famílias e diretor acadêmico do Instituto da Família da Northwestern University.

Mas Katherine Hertlein, professora do programa de terapia de casais e familiar da Escola Kirk Kerkorian de Medicina da Universidade de Nevada em Las Vegas, disse que frequentemente se surpreende ao ver que poucos casais têm regras combinadas claras sobre uso de telefones e tecnologia.

Ela sugeriu que os casais comecem com algumas perguntas: Quais são as regras sobre quando conversamos com outras pessoas? Quando o telefone pode estar presente? Quando devemos guardá-lo?

FALE SE ESTIVER INCOMODADO

Parece óbvio? Com certeza. Mas o dr. Chambers frequentemente atende casais nos quais o phubbing foi se intensificando até converter-se em um problema mais sério. Um dos parceiros pode sentir que o outro está passando seu tempo com o celular em vez de ajudar com os filhos ou as tarefas domésticas ou que ele pode achar as últimas notícias ou os emails de trabalho mais interessantes que passar tempo em família. Chambers já atendeu muitos clientes que admitiram que até estarem na sessão de terapia, não tinham ideia de quanto sofrimento seu comportamento estava causando.

NARRE O QUE ESTÁ FAZENDO

Um parceiro pode ficar aborrecido pelo phubbing simplesmente porque é uma descortesia. Mas em um relacionamento romântico, esse comportamento pode provocar mágoa adicional, especialmente se um dos parceiros sente que precisa competir com o celular pela atenção de sua cara metade, disse Hertlein.

Por isso, pode ser útil narrar o que você está fazendo quando usa o telefone na presença de seu parceiro. Se estiver respondendo a um email de trabalho, informe seu parceiro disso. Chambers enfatizou que a comunicação é imprescindível para superar os problemas causados pelo phubbing. "Não posso ressaltar o bastante como é importante transmitir a seu parceiro como você está se sentindo", ele disse.

Tradução de Clara Allain