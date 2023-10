Como cuidar da saúde dental dos seus filhos

The New York Times

A Academia Americana de Odontopediatria recomenda que as crianças vejam um dentista pela primeira vez dentro de seis meses após o surgimento do primeiro dente, ou até a idade de 1 ano – e depois a cada seis meses para limpezas e check-ups.

Como algumas crianças continuam com alguns de seus dentes de leite até 12 ou 13 anos, é importante mantê-los saudáveis, diz Judy Yip, uma dentista pediátrica em Garden Grove, Califórnia.

Por isso, aqui está o que os pais precisam saber.

Pais devem começar a cuidar da saúde bucal dos filhos mesmo antes dos primeiros dentinhos - Adobe Stock

COMECE CEDO

Você pode acostumar seu bebê à higiene bucal limpando suas gengivas com uma toalha úmida duas vezes ao dia, mesmo antes do surgimento dos primeiros dentes, recomenda Jonelle Anamelechi, dentista pediátrica em Washington, D.C.

Assim que o primeiro dente aparecer, escove-o suavemente duas vezes ao dia com uma escova de dentes pequena e uma quantidade de pasta de dente com flúor do tamanho de um grão de arroz, sugere Yip.

Assim que os dentes começarem a ficar juntos, use fio dental entre eles usando flossers (fio dental com haste) descartáveis, indica Erin Issac, uma dentista pediátrica em Pittsburgh. Assim que seu filho souber cuspir, você pode trocar para uma quantidade de pasta de dente do tamanho de uma ervilha e fazê-los usar um enxaguante bucal com flúor uma vez por dia também.

TORNE A ESCOVAÇÃO FÁCIL E DIVERTIDA

Se a higiene bucal for como uma luta, faça o possível para pelo menos escovar à noite, diz Anamelechi – é quando os dentes mais precisam ser limpos.

Você não precisa escovar na pia, também. Você pode fazer isso enquanto as crianças estão no banho ou na cadeirinha, disse a Dra. Issac. "Cante uma música, faça uma dancinha boba", ela sugere.

Dê autonomia para seu filho também. Deixe-o escolher uma escova de dentes com seu personagem favorito ou que ele experimente diferentes sabores de pasta de dente até que escolha a preferida.

FIQUE ATENTO

Além da escovação, você pode manter os dentes das crianças saudáveis de outras maneiras, como limitando o consumo de balas e vitaminas. Anamelechi sugere oferecer como lanches fatias de maçã, que ela chamou de "escova de dentes da natureza".

À medida que as crianças crescem e são capazes de escovar os dentes e usar fio dental sozinhas, a responsabilidade dos pais geralmente diminui. Mas é importante monitorar se eles estão escovando duas vezes ao dia – e verificar regularmente se possuem tudo o que precisam, porque as crianças nem sempre falam quando deveriam.