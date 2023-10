Consumo de açafrão pode ajudar a melhorar problemas estomacais

The New York Times

O açafrão tem sido usado como tempero e remédio há milhares de anos. Nas últimas décadas, tornou-se popular como suplemento alimentar, frequentemente vendido como curcumina —um composto químico encontrado no açafrão seco— com alegações de que pode aliviar a dor nas articulações, reduzir a inflamação e melhorar a mobilidade.

Na Tailândia, o açafrão também é frequentemente consumido em sua forma de tempero ou suplemento para aliviar sintomas gastrointestinais, como inchaço e indigestão, disse o dr. Krit Pongpirul, professor associado de medicina preventiva e social na Universidade Chulalongkorn em Bangkok. Mas apenas alguns estudos pequenos avaliaram tais benefícios.

Em um estudo publicado neste mês no periódico BMJ Evidence-Based Medicine, Pongpirul e seus colegas testaram se os suplementos de curcumina poderiam ajudar pacientes com dispepsia funcional, uma condição gastrointestinal comum que causa dor de estômago e sensação de indigestão, náusea e inchaço após as refeições.

Um estudo testou se os suplementos de curcumina são capazes de ajudar pacientes com dispepsia funcional - Lalo de Almeida/ Folhapress

Para o estudo de oito semanas, os pesquisadores dividiram 206 pessoas com dispepsia funcional em três grupos randomizados: um que tomou 20 miligramas de omeprazol (um medicamento que reduz o ácido estomacal) uma vez ao dia; outro que tomou duas cápsulas de 250 mg de curcumina quatro vezes ao dia; e um terceiro que tomou tanto omeprazol quanto curcumina nas doses mencionadas acima, todos os dias.

Houve 151 pacientes que completaram o estudo, e em quatro e oito semanas, todos os três grupos relataram reduções semelhantes nos sintomas, como dor, arrotos, azia e inchaço.

Segundo Pongpirul, a curcumina pareceu ser tão eficaz na redução dos sintomas de dispepsia funcional quanto o omeprazol. Poucos efeitos colaterais foram relatados, embora os autores tenham observado que estudos de longo prazo eram necessários para avaliar os riscos e benefícios do suplemento.

O dr. Brian Lacy, gastroenterologista e professor de medicina na Clínica Mayo em Jacksonville, Flórida, disse por email que, apesar desses resultados promissores, ele hesitaria em recomendar suplementos de curcumina aos seus pacientes com base apenas neste estudo.

Os resultados teriam sido mais convincentes se o estudo tivesse incluído um grupo placebo, disse ele. Sem um, é impossível saber se as respostas dos participantes foram do tratamento, de um efeito placebo ou do passar do tempo.

Dito isso, a dispepsia funcional causa desconforto sério, disse Lacy, e nos Estados Unidos não há medicamentos aprovados para tratar a condição. O omeprazol, que é comumente usado off-label, parece ajudar apenas cerca de 1 em cada 10 pacientes.

Sem melhores tratamentos, Lacy disse que aqueles que preferem produtos naturais ou à base de ervas "poderiam usar esses dados com confiança para dizer: 'Vamos tentar a curcumina primeiro'".

Mas Mahtab Jafari, professora de ciências farmacêuticas da Universidade da Califórnia, Irvine, alertou que pacientes com sintomas gastrointestinais dolorosos não devem usar curcumina sem uma avaliação médica adequada primeiro. E como os suplementos alimentares são mal regulamentados, é importante ter em mente algumas ressalvas.

O açafrão pode ajudar com outras condições?

O açafrão e a curcumina estão entre os suplementos alimentares mais estudados, disse a dra. Janet Funk, professora de medicina na Universidade do Arizona.

Em uma revisão abrangente publicada em março, Funk e seus colegas avaliaram 389 ensaios clínicos sobre como os suplementos de curcumina podem influenciar várias condições de saúde, incluindo diabetes tipo 2, osteoartrite, condições digestivas, câncer e demência.

Muitos eram estudos pequenos e mal projetados, disse ela, mas as evidências sugeriam que os suplementos eram provavelmente úteis para a osteoartrite e potencialmente úteis para pessoas com resistência à insulina ou diabetes.

A composição dos produtos usados nesses estudos variou amplamente, alertou Funk —e o mesmo acontece com os suplementos atualmente disponíveis no mercado. Isso torna difícil obter resultados promissores para um suplemento em um estudo e encontrar um produto correspondente em uma loja.

Suplementos de curcumina também foram encontrados com alguns contaminantes potencialmente prejudiciais. Em um estudo publicado em 2018, Funk e seus colegas analisaram 35 suplementos de curcumina e encontraram chumbo em todos, exceto um produto.

Eles também encontraram resíduos de solventes industriais tóxicos —como tolueno, um produto químico encontrado em tinta, esmalte de unha e gasolina— em 25 dos produtos testados, embora os níveis de solvente estivessem abaixo dos limites geralmente considerados seguros. E muitos dos suplementos de curcumina incluíam piperina, um extrato de pimenta preta, que aumenta a absorção de curcumina, mas também pode interferir em alguns medicamentos.

Jafari, que estuda curcumina em seu próprio laboratório, disse que tem confiança de que ela tem efeitos anti-inflamatórios reais, mas devido à falta de ensaios grandes e bem projetados e à regulamentação da indústria, ela não recomenda suplementos de curcumina.

Antes de usar qualquer suplemento alimentar, verifique se ele foi verificado por organizações confiáveis de terceiros, como a Farmacopeia dos Estados Unidos, NSF ou ConsumerLab.com, disse Jafari.

Você também deve consultar seu médico para possíveis interações com medicamentos ou interferência em testes que você possa precisar; e continuar monitorando a si mesmo quanto a quaisquer efeitos colaterais do uso do suplemento, disse ela.

Mas, dadas as preocupações com a pureza e segurança dos suplementos de açafrão, o melhor uso da planta pode ser o mais antigo: "Compre as belas raízes de açafrão, moa-as, coloque-as em sua comida e aproveite", disse Jafari.

Este artigo foi originalmente publicado no The New York Times.