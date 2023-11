Saiba como comprar pacotes estéticos com segurança na Black Friday

Ribeirão Preto

No mês de novembro, com as ofertas de Black Friday, uma rápida busca na internet e redes sociais mostra ofertas em pacotes de estética, como remoção de pelos e manchas, botox, peeling, drenagens e diversos procedimentos para perdas de medidas. Mas o consumidor precisa ficar atento para não cair em golpes, com tratamentos feitos por pessoas não qualificadas ou com produtos inadequados.

Os descontos variam muito e chegam até a 100%. Nesses modelos de negócio, nem sempre a oferta é maliciosa e existe a estratégia de fidelização do cliente satisfeito ou de venda com upgrade de pacotes para outras partes do corpo.

Catarina Pignato

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) não comenta valores ideais de procedimentos, mas recomenda que em casos de estética os procedimentos sejam sempre feitos com médicos especialistas, como dermatologistas.

Para não se sentir enganado nas grandes promoções ou, pior, sofrer lesões por serviços de estética malfeitos, o Procon, órgão de defesa do consumidor, orienta a pesquisar sobre o prestador antes de fazer a compra e buscar referências de pessoas que já foram atendidas por ele.

"Verifique se a empresa é consolidada no mercado, se existem reclamações na internet, principalmente no site do Procon, no ranking das mais reclamadas. Verificar ainda se os profissionais têm uma formação técnica adequada para o serviço especializado que ele está realizando", indica Francisco Mango Neto, chefe de gerenciamento do Procon de Ribeirão Preto.

É preciso, ainda, estar atento à forma de pagamento que garante o valor promocional, ao tempo de duração do pacote e aos detalhes do contrato. Uma cópia do documento assinado, aliás, deve ser entregue ao cliente, que por sua vez precisa guardá-lo junto com o cartaz promocional ou print de tela do anúncio.

Outro ponto é checar a data de validade dos produtos usados antes do procedimento e se há como identificar pelo rótulo que os produtos não são falsificados. Produtos abertos ou reaproveitados podem indicar uma conservação inadequada, o que pode gerar reações alérgicas, efeitos incompletos ou mesmo dano ao paciente.

"O procedimento estético também pode trazer efeitos colaterais irreversíveis. Por isso, antes de escolher o mais barato ou o melhor preço, o consumidor tem que certificar-se do estabelecimento, dos profissionais e dos produtos, se realmente são bons, para não se arrepender", diz Mango.

A médica Luiza Paulo Filho, especialista em estética, lembra que a grande maioria dos tratamentos estéticos inclui procedimentos injetáveis na pele ou o uso de aparelhos de alta tecnologia, o que demanda cuidados por parte do prestador antes de assumir o compromisso de uma oferta.

"Existe o consumo de insumos para a realização. Esses materiais são comprados pelas clínicas através de fornecedores e o ideal é que essa relação comercial seja feita diretamente com os representantes do fabricante para ver total garantia da origem e qualidade do produto."

Do ponto de vista dos pacientes, a médica afirma que é preciso existir um conhecimento prévio do tratamento pelo paciente, pois a busca por preços que fogem do valor médio do mercado aumenta muito o risco deles serem submetidos a procedimentos com produtos falsos, superdiluídos ou vencidos.

"E isso pode não apenas não proporcionar os resultados esperados, mas, pior, gerar infecções graves na pele ou mesmo no organismo", diz a especialista.

Ainda segundo a médica, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a margem de lucro dos procedimentos que consomem insumos não é tão grande, considerando o gasto com o material e os impostos fiscais.

"Reduzir muito o preço dos tratamentos estéticos faria a margem de lucro consequentemente também cair muito, a ponto de nem compensar a sua oferta. Logo, campanhas profissionais que trazem preços muito abaixo do praticado podem colocar os consumidores sob risco", diz.

Para ela, a melhor maneira para se proteger desses riscos é buscar profissionais de credibilidade com clínicas idôneas e que praticam em seus serviços o valor de mercado.

E, se com todos os cuidados você ainda cair em alguma armadilha, no site do Procon estadual, há um banner exclusivo para denunciar propagandas enganosas e empresas maliciosas nesta Black Friday.