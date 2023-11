Veja lista com sites que devem ser evitados na Black Friday

São Paulo

O Procon-SP divulgou lista de 78 sites que devem ser evitados por consumidores na Black Friday. Entram no ranking as empresas que não responderam às queixas de consumidores mesmo depois de terem sido notificadas pelo órgão de defesa.

Dois a cada três consumidores brasileiros pretendem ir às compras nesta sexta-feira (24), de acordo com Google, e golpes de sites e emails falsos de Black Friday triplicaram desde outubro

O número de sites que o Procon recomenda evitar quase dobrou em relação ao ano passado. Na lista o consumidor pode ver as URLs das páginas (o endereço do site), o CNPJ e o nome da empresa responsável.

Mulher fazendo suas compras eletrônicas na Cidade do México, capital do México. - Francisco Cañedo - 6.abr.2020/Xinhua

A inclusão é feita após várias tentativas de contato com as empresas reclamadas e a lista está sempre em atualização e pode ser conferida neste link.

Bianca Lobo, coordenadora jurídica do escritório Nelson Wilians Advogados, afirma que o consumidor deve desconfiar de promoções "fora da realidade" e que uma simples pesquisa pode ser feita para evitar esse tipo de golpe.

"Hoje, é possível consultar o CNPJ, no Google ou no site da Receita Federal, para verificar se a empresa existe, estar atento aos links e emails que ela envia e ir atrás para conhecer a reputação da loja e as principais reclamações que ela tem."

Prestar atenção no endereço da página também ajuda a identificar se a suposta oferta é uma isca para um golpe ou não. "Verificar se o acesso ao site é criptografado é importante para segurança do consumidor. Se ele tiver uma URL [endereço do site] que começa com https, por exemplo, indica mais uma camada de proteção para o consumidor."

O Procon-SP recomenda evitar clicar em links de ofertas recebidas por email, WhatsApp e redes sociais.

Golpes que usam sites falsos são chamados de phishing, referência à palavra pescaria em inglês, pois os cibercriminosos usam algum tema de interesse da vítima como isca.

Kaspersky, empresa de cibersegurança, identificou e bloqueou mais de 30 milhões de ataques de phishing relacionados a compras online, sistemas de pagamento e instituições bancárias nos primeiros dez meses de 2023.

VEJA 10 DICAS DE SEGURANÇA PARA ESTA BLACK FRIDAY