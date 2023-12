Aliada na concentração, cafeína em excesso pode trazer riscos ao coração

São Paulo

Queridinho para manter o pique, o café traz muitos benefícios ao organismo. Sim, mas, em excesso, pode causar problemas. Explico na edição de hoje prós e contras da cafeína.

A cafeína é retirada dos grãos ainda verdes e não torrados de café. - GETTY IMAGES



Quanto de café é demais?

A cafeína é uma substância encontrada em diversas plantas, principalmente nos grãos do café, e tem propriedades estimulantes. Está no cafezinho, uma instituição no Brasil. Somos um dos países que mais consome a bebida no mundo.

Ela pode fazer bem ao organismo, mas também há riscos se consumida em excesso.

A quantidade indicada por dia para um adulto é de 400 mg de cafeína, o que equivale a aproximadamente quatro xícaras de café coado, diz a nutricionista Vanessa Pollari.

Para crianças, adolescentes e pessoas cardiopatas, o limite é 100 mg por dia. Gestantes não devem ultrapassar 200 mg.

Em pessoas com problemas de coração, o consumo elevado de cafeína pode aumentar ainda mais a frequência cardíaca. Isso pode levar a sintomas como taquicardia, sudorese e aumento da pressão arterial, explica o cardiologista José Roberto Fonseca.

Estamos falando da substância, e não da bebida líquida. Isso é importante porque a quantidade de cafeína encontrada em um café espresso não é a mesma de um café coado ou solúvel.

Uma xícara de café coado tem por volta de 30 mg, uma de café espresso pode ter mais de 60 mg de cafeína, lembra Pollari. "De novo, não é proibido, mas tem que ser usado com moderação."

É bom para…

Um dos princípios da cafeína mais adorados é como ela é um estimulante capaz de afastar o sono, ajudar na concentração, reduzir a fadiga e melhorar a atenção e o desempenho esportivo.

Por essa razão, além do uso mais comum logo de manhã para ajudar a despertar, alguns especialistas indicam também a cafeína como pré-treino.

Sim, mas… além do café, outras substâncias que são consumidas com frequência também têm cafeína, como chocolates, bebidas energéticas e chás (não só chá preto).

Cuidado com..

O consumo de bebidas consideradas "brain food" ou estimulantes para ajudar na concentração. De modo geral, esses suplementos têm altas concentrações de cafeína, além de outras substâncias como vitaminas, ferro e minerais.

"A suplementação de cafeína para atletas, para as pessoas que treinam, ajuda de fato no metabolismo. Ela também age no pós-treino no transporte da glicose até os músculos, ajudando na recuperação do tecido", afirma Pollari.

Ela alerta, porém, que pessoas com condições cardiovasculares devem evitar essas doses.

O consumo deve ser planejado junto com um profissional, um nutricionista, que possa ver qual a quantidade ideal para cada pessoa.

Fique atento aos sintomas

Sensação de irritabilidade, insônia, taquicardia, ansiedade, problemas gástricos e palpitações são alguns dos sintomas quando a cafeína é consumida em excesso.

"Por ser um estimulante do sistema nervoso central, a cafeína também provoca aumento da temperatura corporal, sudorese, dilatação das pupilas, aumento da frequência de evacuação", afirma o cardiologista.

