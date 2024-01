Acne em adultos pode ocorrer por variações hormonais e estresse; saiba como tratar

The New York Times

Eu raramente tinha espinhas quando era adolescente. Agora, as tenho o tempo todo, e é constrangedor. Por que estou tendo acne depois de adulto?

Quando você atinge a idade adulta, provavelmente pensa que as espinhas acabaram para sempre. Mas os dermatologistas dizem que é comum ter acne aos 30, 40 anos ou mais —mesmo que você nunca tenha tido esse problema na adolescência.

A acne adulta pode ser um choque, disse a dermatologista Carmen Castilla, de Nova York, e pode ser mais embaraçosa do que quando você era mais jovem.

A boa notícia é que, embora a causa da acne adulta nem sempre seja tão comum como quando você era adolescente, diz Ross Radusky, dermatologista de Dallas, ela pode ser tratada em qualquer idade.

Mulheres adultas podem ter acne tanto por variações hormonais da menstruação como da menopausa - Adobe Stock

Causas da acne adulta

Todos os casos de acne ocorrem quando os poros são obstruídos por óleo, células mortas da pele e sujeira, segundo a Academia Americana de Dermatologia (AAD). Mas quando você tem acne depois de adulto, pode ser causada por vários fatores que não entraram em jogo durante sua adolescência:

HORMÔNIOS: A acne adolescente é normalmente causada por alterações hormonais durante a puberdade, conforme a AAD. Mas as flutuações hormonais normais que ocorrem mais tarde na vida também podem ser culpadas pela maioria dos casos de acne em adultos, explicou a doutora Lauren Ploch, dermatologista em Aiken, na Carolina do Sul.

A pele produz mais óleo quando os hormônios flutuam, e esse excesso de óleo pode obstruir os poros e interagir com bactérias na pele, causando acne.

A acne hormonal é comum entre as mulheres ao longo da vida, especialmente durante os dias próximos à menstruação, durante a gravidez ou a menopausa, ou ao iniciar ou interromper o uso de anticoncepcionais via oral, segundo a AAD. Homens com níveis naturalmente elevados de testosterona também podem ter propensão à acne.

MEDICAMENTOS: A acne pode ser um efeito colateral de certos medicamentos, incluindo alguns para saúde mental, como o lítio, ou corticosteroides como a prednisona, disse Ploch. Medicamentos com testosterona, pílulas anticoncepcionais, alguns medicamentos para convulsões e certos suplementos, como vitaminas B e proteína de soro de leite, também podem causar acne, disse ela.

GENÉTICA: A acne às vezes é um problema vitalício para pessoas com certos tipos de pele —por exemplo, se você tem pele naturalmente oleosa ou renovação mais lenta das células da pele, quando você retém células mortas que obstruem os poros, explicou Ploch. Esses problemas podem se intensificar com a idade e as alterações hormonais, disse ela. Um histórico familiar de acne adulta pode significar que você também tem maior probabilidade de contraí-la, disse Castilla.

ESTRESSE: O estresse aumenta os níveis do hormônio cortisol, que aumenta a produção de oleosidade da pele e pode causar erupções cutâneas, disse Radusky. A acne relacionada ao estresse geralmente desaparece assim que o estressor diminui. O estresse também pode afetar outras áreas da vida, incluindo hábitos de sono e alimentação, o que também pode contribuir para a acne, disse Ploch.

Tratamento da acne adulta em casa

Normalmente, você pode tratar a acne leve com produtos tópicos de venda livre.

Uma lavagem com peróxido de benzoíla pode ser um bom ponto de partida, pois tem propriedades antibacterianas e secantes da pele e ajuda a desobstruir os poros, disse Ploch. O adapaleno (um medicamento retinoide) e o ácido azelaico (medicamento que mata bactérias e limpa os poros) podem ajudar a eliminar a acne, disse Castilla. Produtos que contêm ácido salicílico também ajudam a esfoliar a pele, o que promove a renovação das células mortas e evita a obstrução dos poros.

No entanto, disse Radusky, como a pele fica mais seca à medida que envelhece e perde colágeno, esses produtos podem ser muito ressecantes e irritantes para alguns adultos. Nesse caso, ele recomenda o uso de produtos com ácido glicólico, um esfoliante químico suave, para aumentar a renovação das células sem ressecar a pele.

Pode levar de quatro a seis semanas para haver melhoras com os produtos vendidos sem receita, por isso é importante usá-los de forma constante, disse Castilla. Procure hidratantes, protetores solares e produtos de limpeza rotulados como "isentos de óleo" ou "não comedogênicos", disse Ploch, que não obstruirão os poros.

Quando consultar um dermatologista

Se os produtos da drogaria não estiverem funcionando; se você notar cicatrizes ou manchas escuras nas erupções; ou se sua acne estiver prejudicando sua autoestima, consulte um dermatologista, disse Radusky.

Ele pode ajudar a determinar a causa revisando seus medicamentos, dieta, alergias, estresse, condições médicas e muito mais. Um dermatologista também pode ter certeza de que suas erupções são de fato acne.

"Há muitos imitadores de acne à medida que envelhecemos", disse Radusky.

Por exemplo, disse ele, a rosácea às vezes se assemelha à acne, e um tipo de infecção fúngica chamada foliculite por malassezia também pode causar erupções semelhantes a espinhas.

Com base na causa e no tipo de pele, disse Castilla, os dermatologistas têm muitos tratamentos a oferecer, incluindo medicamentos tópicos prescritos e antibióticos tópicos ou orais.

A espironolactona, medicamento oral que bloqueia certos hormônios no corpo, às vezes é recomendada para acne hormonal grave em mulheres. E a isotretinoína, comumente conhecida como Accutane, é um medicamento oral eficaz para acne, embora possa causar efeitos colaterais graves, incluindo defeitos congênitos e depressão. É mais comumente prescrito para "cistos e nódulos de acne profundos e dolorosos", de acordo com a AAD.