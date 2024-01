Como organizar sua vida amorosa e (tentar) conquistar alguém em 2024

The New York Times

Se você está em campo para namorar em 2024, é provável que já tenha perdido algumas jogadas. Talvez seja um perfil desatualizado que você não consegue revisar ou um match com quem você continua trocando mensagens, apesar de não ver futuro na relação. Talvez você ainda seja assombrado por alguém que "virou fantasma", sumiu de repente.

Essas formas de acumulação romântica são sintomáticas de uma cultura de namoro baseada em aplicativos, na qual as pessoas são condicionadas a deslizar o dedo constantemente e buscar novos parceiros potenciais, mesmo que "isso não seja necessariamente o melhor para sua saúde mental", diz Nick Fager, conselheiro em saúde mental que atende clientes em Nova York e na Califórnia.

Especialistas dão dicas para organizar melhor a vida amorosa - Adobe Stock

"Cada uma dessas pessoas com quem você se relaciona, com quem inicia conversas, ocupa um pouco de espaço psíquico", afirma ele. "Você só pode assumir alguns novos relacionamentos até começar a sentir um certo esgotamento."

Fager e outros especialistas em saúde mental e namoro compartilharam estratégias que podem ajudar a organizar sua vida amorosa e trazer uma sensação renovada de clareza e calma.

AVALIE O QUE VOCÊ REALMENTE QUER

Se sua vida amorosa parece confusa e bagunçada, passe algum tempo identificando seus objetivos, recomenda Samantha Burns, conselheira de saúde mental e coach de namoro em Boston. Você está se recuperando de uma relação e quer apenas se divertir? Está procurando um parceiro de longo prazo?

"Uma vida amorosa desordenada parece caótica", diz ela. "Parece que você não tem uma estrutura real para tomar decisões sobre namoro."

Lamont White, um casamenteiro profissional e coach de namoro em Atlanta, pontua que pode ser útil analisar relacionamentos e namoros anteriores e anotar do que você gostou ou o que achou que estava faltando. Ele adota uma linha dura em relação ao namoro se você não consegue articular claramente o que deseja. "Pessoas que não namoram com intenção deveriam ficar fora de campo", afirma White.

A terapia também pode ser um recurso válido "para que as pessoas na vida do namoro se tornem realmente autoconscientes", diz Lisa Blum, psicóloga clínica em Pasadena, na Califórnia. "Você tem que 'consertar seu seletor' para não atrair relacionamentos que realmente não lhe servem."

DEFINA LIMITES NOS APLICATIVOS

Desordem do namoro, como todos os detritos eletrônicos, pode facilmente se infiltrar no seu telefone. Não existem regras rígidas e rápidas, dizem os especialistas, mas White aconselha usar no máximo dois aplicativos de namoro por vez, para não ficar sobrecarregado.

Burns recomenda cse comunicar com no máximo três a cinco pessoas ao mesmo tempo –e assumir o compromisso mental de enviar mensagens a qualquer pessoa para quem você "deslize para a direita". Isso ajuda a garantir que deslizar não seja um "processo idiota" ou um "impulso temporário do ego". Também pode ser bom definir um limite de tempo e se comunicar com os matches, como 20 minutos por dia, sugere ela –e para excluir contatos ou conversas que não rolaram.

Se você sentir qualquer tipo de conexão com um match, tente passar suas interações para fora da rede o mais rápido possível, recomenda Fager. Ele reconhece como pode ser assustador e demorado ir a um encontro ou até mesmo ligar para alguém, mas enviar mensagens de texto sem parar também exige muito tempo e esforço mental.

"Acho que é melhor economizar energia para aquele encontro", diz Fager. Dessa forma, acrescenta, você não estará projetando suas esperanças românticas em "30 matches diferentes" inadequados.

CUIDADO COM O GHOST

Fager sabe que há momentos em que o ghost, quando alguém some sem dar satisfações, pode ser necessário, visto que os matches às vezes são desonestos ou até perigosos. Mas fechar o círculo, quando for possível, pode ser restaurador para ambos, diz ele.

"Eu entendo totalmente o impulso de dar um ghost. Já fiz isso", admite Fager. "Mas acho que as pessoas não percebem o quanto isso leva a coisas como o esgotamento."

A falta de encerramento da relação pode ser emocionalmente desgastante para os dois lados.

Mantenha as coisas simples, sugere ele. Em vez de prolongar uma conversa online ou se apegar a uma "situação" que não leva a lugar nenhum, você pode dizer algo como "isso não parece um match", recomenda Fager, ou mesmo apenas "tchau".

OUÇA SEUS INSTINTOS

Muitas vezes há momentos, nos estágios iniciais de conhecer alguém, que podem dar uma ideia de como essa pessoa irá tratá-lo no futuro, diz Blum. Prestar atenção a eles pode ser esclarecedor, afirma ela.

Blum usa como exemplo uma amiga que iniciou uma conversa promissora com um homem que conheceu num restaurante. Mas no primeiro encontro ele insistiu em levá-la a um local especializado de frutos do mar, embora ela lhe dissesse que era vegetariana. Ele pediu um prato enorme de frutos do mar, enquanto ela escolheu a única salada no cardápio.

"Tendemos a dar desculpas e tentar justificar o comportamento", observa Blum. Não invista suas esperanças em um match que começa com o pé esquerdo, diz ela. "Isso ajuda a evitar confusão desde o início."