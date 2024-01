Entenda por que mulheres sentem mais dor de cabeça do que homens

The New York Times

É verdade: as mulheres têm mais dores de cabeça do que os homens. Na verdade, quando os pesquisadores perguntaram aos participantes de uma pesquisa nacional recente se eles foram incomodados "um pouco", "muito", "em algum lugar no meio" ou "nada" por uma dor de cabeça ou enxaqueca nos últimos três meses, as mulheres eram quase três vezes mais propensas do que os homens a relatar terem sido "muito" incomodadas.

Embora haja provavelmente muitos fatores contribuintes, pesquisas sugerem que os hormônios são uma razão clara para a disparidade de gênero.

Mas isso não explica todas as dores de cabeça, e alguns tipos afetam mais os homens do que as mulheres.

Exhausted upset woman sit at desk hide face in hands tired of difficult tasks. Stressed frustrated female employee feel headache work overtime suffer from burnout at workplace. Stressed businesswoman.

MULHERES E ENXAQUECA

Um dos principais tipos de dor de cabeça é a enxaqueca. Ela é caracterizada por uma pulsação moderada a intensa, geralmente em um lado da cabeça, e é uma das causas mais comuns de incapacidade entre mulheres de 15 a 49 anos. Essas dores de cabeça podem durar de quatro a 72 horas.

Antes da puberdade, meninos e meninas têm igual probabilidade de ter enxaquecas, diz Anne MacGregor, especialista em dor de cabeça na Barts and the London School of Medicine and Dentistry, na Inglaterra. Mas uma vez que a puberdade chega, as enxaquecas se tornam muito mais comuns entre mulheres e meninas.

As mulheres têm duas a três vezes mais chances de sofrer de enxaqueca do que os homens, diz Jelena Pavlovic, neurologista do Albert Einstein College of Medicine, em Nova York. E esse tipo de dor de cabeça geralmente afeta mais as mulheres em seus 30 anos —"um momento especialmente exigente na vida, quando as consequências de dias perdidos devido à dor debilitante podem ser enormes", diz ela.

Uma possível razão para essa discrepância é que as mulheres tendem a relatar ter mais estresse, seja de obrigações "de trabalho, sociais ou familiares", diz Colleen M. LaHendro, enfermeira praticante certificada em neurologia no Northwestern Medicine Lake Forest Hospital.

As mulheres também tendem a ter mais dificuldades para dormir do que os homens, e a fadiga pode desencadear essas dores de cabeça.

O PAPEL DO ESTROGÊNIO

Algumas dores de cabeça de enxaqueca são desencadeadas por hormônios —em particular, mudanças repentinas nos níveis de estrogênio, que é produzido principalmente pelos ovários.

Estudos científicos mostraram que o estrogênio desempenha um papel importante no desenvolvimento de dores de cabeça de enxaqueca, que, entre a puberdade e a menopausa, são muito mais comuns em mulheres do que em homens.

"Para mais da metade das mulheres com enxaqueca, o início e o momento da enxaqueca estão relacionados ao fluxo hormonal de seu ciclo menstrual", diz Pavlovic.

Muitas mulheres, por exemplo, têm dores de cabeça de enxaqueca antes e durante a menstruação, logo após a queda dos níveis de estrogênio. A pesquisa de Pavlovic descobriu que as mulheres que têm dores de cabeça de enxaqueca tendem a ter quedas de estrogênio mais acentuadas do que as mulheres que não têm.

Não está claro exatamente por que as flutuações de estrogênio desencadeiam dores de cabeça de enxaqueca, diz MacGregor. O estrogênio desempenha funções importantes dentro do cérebro, então as mudanças hormonais também devem desencadear uma série de eventos que culminam em enxaqueca.

As mulheres também podem experimentar mudanças na frequência da enxaqueca durante a gravidez, quando os níveis de estrogênio tendem a subir e descer, diz LaHendro.

As dores de cabeça de enxaqueca tendem a piorar durante a perimenopausa, novamente porque o estrogênio flutua, diz LaHendro. Mas uma vez que a menopausa se estabelece, os níveis hormonais se estabilizam e muitas mulheres percebem que suas dores de cabeça de enxaqueca se tornam menos frequentes.

OUTRAS DORES DE CABEÇA E CAUSAS

Além das dores de cabeça de enxaqueca, as mulheres têm cerca de 1,5 vezes mais chances do que os homens de ter dores de cabeça tensionais, que são leves a moderadas e afetam ambos os lados da cabeça, diz LaHendro. Essas dores de cabeça são desconfortáveis, mas geralmente não são debilitantes, e podem parecer como se houvesse uma faixa apertando sua cabeça.

Não está claro por que as dores de cabeça tensionais são mais comuns em mulheres, mas o estresse pode desempenhar um papel. Alguns estudos sugerem que essas dores de cabeça são mais frequentes em mulheres nos dias que antecedem a menstruação, sugerindo que o estrogênio pode estar envolvido novamente. Mas outros estudos não encontram evidências de que os hormônios sejam os culpados.

Por outro lado, os homens têm mais chances do que as mulheres de ter dores de cabeça em salvas, que são dores de cabeça raras e extremamente dolorosas, que afetam apenas um lado da cabeça e geralmente aparecem diariamente, ou quase, ao longo de várias semanas ou meses, diz MacGregor.

Não está claro por que os homens têm mais chances do que as mulheres de ter dores de cabeça em salvas, afirma a médica, mas pesquisas sugerem que essas dores de cabeça são mais comuns em pessoas que fumam ou bebem muito, e os homens tendem a beber e fumar mais do que as mulheres.

Se você tem dores de cabeça frequentes, "mantenha um diário e observe os padrões", sugere MacGregor. Além do estresse, sono e hormônios, considere outros gatilhos potenciais, como desidratação, mudanças climáticas, medicamentos e álcool.

A National Headache Foundation sugere documentar quando cada dor de cabeça começou e terminou, sua intensidade, seus sintomas anteriores, seus possíveis gatilhos e qualquer medicamento tomado para aliviá-la. Um médico pode então adaptar os tratamentos com base nas informações registradas.

A boa notícia é que, quando se trata de gerenciar dores de cabeça, LaHendro diz: "existem mais opções de tratamento disponíveis agora do que nunca".

