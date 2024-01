Saiba como fazer o sentimento de inveja funcionar a seu favor

The New York Times

A inveja, o sentimento que surge quando você percebe que alguém está em uma situação melhor do que a sua, é algo que muitos de nós reconhecemos. E embora o monstro de olhos verdes possa despertar sentimentos como ressentimento ou derrota, ele também pode ser motivador.

Então, como fazer a tendência de "comparar e desesperar" funcionar a nosso favor? Pedi conselhos a especialistas.

Você pode combater os sentimentos de inveja praticando a gratidão, "pois é difícil estar em ambos os estados ao mesmo tempo", disse Christine Harris, professora de psicologia - Dzianis Vasilyeu/Adobe Stock

RECONHEÇA O SENTIMENTO

Se você sentir uma onda de inveja, primeiro, admita isso, disse Robert Leahy, diretor do Instituto Americano de Terapia Cognitiva e professor de psicologia no Weill Cornell Medical College. "Dar espaço para a inveja e perceber quando ela aparece permite que as pessoas não tenham medo dela."

Está tudo bem se você sentir inveja de um amigo, diz Leahy. Suas emoções provavelmente são mais complexas. "Você pode pensar: eu amo meu amigo, aprecio o que ele faz por mim e suas boas qualidades, e sinto inveja dele", disse ele. "Você não precisa reduzir seus pensamentos ou emoções sobre uma pessoa à inveja."

Não reaja impulsivamente à inveja, disse Manuel Gonzalez, professor assistente de psicologia na Montclair State University. Em vez disso, explore no que você está fixando quando sente inveja, disse ele. Quais questões isso traz para a sua própria vida?

Use essas informações para esclarecer seus próprios desejos e ambições, afirma Gonzalez. Em seguida, pergunte a si mesmo: por que sinto inveja dessa pessoa? Como posso usar essa pessoa como um modelo? O que posso aprender que possa mudar minha própria situação?

COMPENSE A INVEJA CULTIVANDO A GRATIDÃO

Você pode combater os sentimentos de inveja praticando a gratidão, "pois é difícil estar em ambos os estados ao mesmo tempo", disse Christine Harris, professora de psicologia na Universidade da Califórnia em San Diego. Quando você estiver dominado pela inveja, ela disse, liste todas as coisas que você aprecia em sua própria vida (você pode escrever se isso ajudar.)

"A inveja te esvazia, a gratidão te preenche", acrescenta Leahy.

E tenha conforto em saber que a inveja pode diminuir ao longo do tempo, diz Harris. Sua pesquisa descobriu que os adultos jovens são mais invejosos do que os adultos mais velhos.

Mas se a inveja estiver te deixando deprimido, com raiva, sobrecarregado ou levando você a evitar pessoas, pode ser útil procurar aconselhamento, afirma Leahy.

Este artigo foi originalmente publicado no The New York Times.